Velencétől Isztambulig: különleges luxusvonat szeli át Békést

Szeptember 1-jén különleges szerelvény érkezik hozzánk: a Balkan-Explorer Express, amely Velence városából indul és egészen Isztambulig közlekedik – írta a Viharsarok Vasútja Facebook-oldala. A vonat Itália lagúnáitól az Oszmán Birodalom egykori fővárosáig szeli át a kontinenst.

A Balkan-Explorer Express hétfőn délután érkezik a békéscsabai pályaudvarra. Fotó: Kiss Zoltán

Balkan-Explorer Express érkezik több településre

Mint írták, az út a jelentkezők számára összesen 12 napig tart, augusztus 27-től szeptember 7-ig. A hazai vasútvonalon a szerelvényt a 019-es Nohab továbbítja Horgostól egészen Kürtösig.

A Viharsarok Vasútja külön kitért arra, hogy Békés vármegyét miként érinti az expressz.

Orosháza: Érkezés 13.55, indulás 14.49

Békéscsaba: érkezés 15.34, indulás 15.35

Lőkösháza: érkezés 16.02, indulás 16.04

Nem mindennapi árak

A portál érdekességként kitért az árakra is. A Deluxe osztály: egyszemélyes fülkében 28 ezer 795 dollár, kétszemélyes fülkében 19 ezer 395 dollár, a letéti díj 2000 dollár. Superior Deluxe osztály: egyszemélyes fülkében 41 ezer 595 dollár, kétszemélyes fülkében 24 ezer 895 dollár, letéti díj 2500 dollár.

Az Orient Expressz már visszatérő vendég

Bár nem gyakori, de azért időről időre áthaladnak Békés vármegyén különleges vonatok. Nemrég például ismét megérkezett Békés vármegyébe a világ leghíresebb vonata, az Orient Expressz.

Videón az Orient érkezése