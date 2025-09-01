Balkan-Explorer
3 órája
Késik a szuperexpressz
Jelentős késésben van a Balkan-Explorer Express. Az egészen különleges expressz hétfőn érkezik Békés vármegyébe.
Szeptember 1-jén különleges szerelvény érkezik hozzánk: a Balkan-Explorer Express, amely Velence városából indul és egészen Isztambulig közlekedik – írta a Viharsarok Vasútja Facebook-oldala. A vonat Itália lagúnáitól az Oszmán Birodalom egykori fővárosáig szeli át a kontinenst.
A Viharsarok vasútja Facebook-oldalának legutóbbi információi szerint a vonat mintegy 4 órás késésben van. Elvileg Orosháza, Békéscsaba és Lőkösháza vasútállomáson áll meg az expressz Békésben.
