Késik a szuperexpressz

Szeptember 1-jén különleges szerelvény érkezik hozzánk: a Balkan-Explorer Express, amely Velence városából indul és egészen Isztambulig közlekedik – írta a Viharsarok Vasútja Facebook-oldala. A vonat Itália lagúnáitól az Oszmán Birodalom egykori fővárosáig szeli át a kontinenst.

A Balkan-Explorer Express késést szedett össze.

A Viharsarok vasútja Facebook-oldalának legutóbbi információi szerint a vonat mintegy 4 órás késésben van. Elvileg Orosháza, Békéscsaba és Lőkösháza vasútállomáson áll meg az expressz Békésben.