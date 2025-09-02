A világ egyik legkülönlegesebb vonata haladt át Békéscsabán – videóval

Mint a Viharsarok Vasútja Facebook-oldalán Tóth Gergő írásában olvasható, az 13001-es számú Balkan-Explorer Express 15.35 helyett 21.28-kor haladt át a 019-es pályaszámú Nohab vontatásában.

Balkan-Explorer Express hétfőn este haladt át Békéscsabán. Fotó: A Viharsarok vasútja/Facebook

A szerelvény Velence városából indult és egészen Isztambulig közlekedik, ami összesen 12 napig tartó utazást jelent az utazók számára. A hazai vaspályán a 019-es Nohab továbbította Horgostól egészen Kürtösig.

Balkan-Explorer Express: nem semmi árai vannak

A Viharsarok vasútja érdekességként korábbi cikkében kitért az árakra is.

A Deluxe osztály: egyszemélyes fülkében 28 ezer 795 dollár, kétszemélyes fülkében 19 ezer 395 dollár, a letéti díj 2000 dollár. Superior Deluxe osztály: egyszemélyes fülkében 41 ezer 595 dollár, kétszemélyes fülkében 24 ezer 895 dollár, letéti díj 2500 dollár.

A Viharsarok vasútja videója a különleges expresszről

Az Orient Expressz már visszatérő vendég

Bár nem gyakori, de azért időről időre áthaladnak Békés vármegye településein különleges vonatok. Nemrég például ismét megérkezett Békés vármegyébe a világ leghíresebb vonata, az Orient Expressz.