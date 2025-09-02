szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

24°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Expressz

52 perce

A világ egyik legkülönlegesebb vonata haladt át Békéscsabán – videóval

Címkék#Balkan-Explorer Express#város#világ#vonat#Békéscsaba

A vártnál jóval később, de hétfőn este megérkezett a szupervonat Békéscsabára. A Balkan-Explorer Express este fél 10 körül robogott át a vármegyeszékhelyen.

Papp Gábor

Mint a Viharsarok Vasútja Facebook-oldalán Tóth Gergő írásában olvasható, az 13001-es számú Balkan-Explorer Express 15.35 helyett 21.28-kor haladt át a 019-es pályaszámú Nohab vontatásában.

Balkan-Explorer Express Békéscsabán
Balkan-Explorer Express hétfőn este haladt át Békéscsabán. Fotó: A Viharsarok vasútja/Facebook

A szerelvény Velence városából indult és egészen Isztambulig közlekedik, ami összesen 12 napig tartó utazást jelent az utazók számára. A hazai vaspályán a 019-es Nohab továbbította Horgostól egészen Kürtösig.

Balkan-Explorer Express: nem semmi árai vannak

A Viharsarok vasútja érdekességként korábbi cikkében kitért az árakra is. 

A Deluxe osztály: egyszemélyes fülkében 28 ezer 795 dollár, kétszemélyes fülkében 19 ezer 395 dollár, a letéti díj 2000 dollár. Superior Deluxe osztály: egyszemélyes fülkében 41 ezer 595 dollár, kétszemélyes fülkében 24 ezer 895 dollár, letéti díj 2500 dollár.

A Viharsarok vasútja videója a különleges expresszről

Az Orient Expressz már visszatérő vendég

Bár nem gyakori, de azért időről időre áthaladnak Békés vármegye településein különleges vonatok. Nemrég például ismét megérkezett Békés vármegyébe a világ leghíresebb vonata, az Orient Expressz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu