A világ egyik legkülönlegesebb vonata haladt át Békéscsabán – videóval
A vártnál jóval később, de hétfőn este megérkezett a szupervonat Békéscsabára. A Balkan-Explorer Express este fél 10 körül robogott át a vármegyeszékhelyen.
Mint a Viharsarok Vasútja Facebook-oldalán Tóth Gergő írásában olvasható, az 13001-es számú Balkan-Explorer Express 15.35 helyett 21.28-kor haladt át a 019-es pályaszámú Nohab vontatásában.
A szerelvény Velence városából indult és egészen Isztambulig közlekedik, ami összesen 12 napig tartó utazást jelent az utazók számára. A hazai vaspályán a 019-es Nohab továbbította Horgostól egészen Kürtösig.
Balkan-Explorer Express: nem semmi árai vannak
A Viharsarok vasútja érdekességként korábbi cikkében kitért az árakra is.
A Deluxe osztály: egyszemélyes fülkében 28 ezer 795 dollár, kétszemélyes fülkében 19 ezer 395 dollár, a letéti díj 2000 dollár. Superior Deluxe osztály: egyszemélyes fülkében 41 ezer 595 dollár, kétszemélyes fülkében 24 ezer 895 dollár, letéti díj 2500 dollár.
A Viharsarok vasútja videója a különleges expresszről
Az Orient Expressz már visszatérő vendég
Bár nem gyakori, de azért időről időre áthaladnak Békés vármegye településein különleges vonatok. Nemrég például ismét megérkezett Békés vármegyébe a világ leghíresebb vonata, az Orient Expressz.
