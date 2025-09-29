Felújítás vár a sokak által használt kerékpárútra

A Bajcsy-Zsilinszky utcai kerékpárút felújításra szorulna, amelyen jókora repedések alakultak ki az elmúlt években. Az önkormányzat saját büdzséből nem tud forrást biztosítani a felújítására, de figyelik a pályázati lehetőségeket. Nem végleges megoldásként a kátyúzást saját erőből el tudják végezni.