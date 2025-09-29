szeptember 29., hétfő

Repedések tarkítják

1 órája

Felújítás vár a sokak által használt kerékpárútra

Címkék#állapot#kátyúzás#út#önkormányzat

Az utak, kerékpárutak állapota is terítékre került a csorvási képviselő-testület legutóbbi ülésén.

Gajdács Pál

A Bajcsy-Zsilinszky utcai kerékpárút felújításra szorulna, amelyen jókora repedések alakultak ki az elmúlt években. Az önkormányzat saját büdzséből nem tud forrást biztosítani a felújítására, de figyelik a pályázati lehetőségeket. Nem végleges megoldásként a kátyúzást saját erőből el tudják végezni.

 

 

