Őrületes koncert, eszméletlen hangulat: így tarolt a Bagossy a városnapokon!
Hatalmas volt a hangulat péntek este a városnapokon. A jubileumi rendezvény sztárfellépője, a Bagossy Brothers fergeteges show-val robbantotta fel a színpadot. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 20-án.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a XXV. Dévaványai Városnapokat. A három nap során nemcsak koncertek, hanem vidámpark, kirakodóvásár és gasztronómiai kínálat is szórakoztatja a közönséget és olyan nagy nevek is fellépnek, mint a Tankcsapda. Pénteken a Big Heartman és Bex koncertje nyitotta meg a programsorozatot, majd 20 órától a fiatalok közt népszerű Bagossy Brothers Company lépett színpadra. Az estét Music Box Party zárta Szecsei és D Session közreműködésével.
A Bagossy Brothers hatalmas hangulatot varázsolt
Szombaton már reggeltől pezsgett a város: 7 órától „Füst és Tűz” örömfőzés várta a látogatókat, a nap folyamán pedig DJ Hlasznyik és Lugosi Kati gondoskodott a jó hangulatról.
SMS jön a TAj-kártyáról, kiderült, mi áll a háttérben
Szinte senki sem örült annak az üzenetnek, amit sokan kaptak az elmúlt napokban. Az SMS-ben érkezett értesítés a TAJ-kártya megújításáról szólt.
– A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NBSZ NKI) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélő, káros hivatkozást tartalmazó szöveges üzenetek (SMS) terjedésére hívja fel a figyelmet – olvasható a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján. Mint írják, bejelentés érkezett hozzájuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kéretlen, a NEAK nevével visszaélő, káros hivatkozást tartalmazó, NEAK TAJ-kártya megerősítéséről szóló SMS üzenettel kapcsolatban.
26 év után búcsúzik a címzetes főjegyző, ezt üzeni az utódoknak Melis János
Szarvas város nemrég nyugdíjba vonuló jegyzője 26 év alatt megélt nehezebb és derűsebb időket is. Melis János a vármegye utolsó címzetes főjegyzője volt, de számos más kitüntetést is kapott.
2025 júliusában nyugdíjba ment Békés vármegye utolsó címzetes főjegyzője. Melis Jánossal beszélgettünk az elmúlt 26 év szépségeiről és kihívásairól. Volt szó felemelő pillanatokról és váratlan mélypontokról, sorsfordító döntésekről és olyan apró történetekről is, amelyek mindent megváltoztattak. A leköszönő főjegyző mesélt arról, mi adott neki erőt, hogyan látta a város átalakulását, és mit tart a legnagyobb örökségének.
Rekord született: százával álltak rajthoz a futók, hogy támogassák a koraszülöttmentést – galériával, videóval
Jövőre kikerekedik ez a szám, de az idei, a 9. jótékonysági futóverseny is képes volt egy rekord felállítására. A IX. Linamar jótékonysági futóverseny iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés. Ezt tapasztaltuk a szombati bemelegítésénél és a rajtnál is.
Reggeltől gyülekeztek a futók, Gyopárosfürdő páratlan természeti közege pedig minden évben vonzerő, ahogy a kitűzött cél is az: segíteni, támogatni egy nemes kezdeményezést. A Linamar jótékonysági futóversenye idén rekordokat döntögetett. Ez már a megnyitón elhangzott, miközben csak jöttek és jöttek a futni szerető, adni akaró, támogató hozzáállásukat bizonyító családok, baráti társaságok, futóközösségek, egyéni sportolók.
Több ezer embert csábított a természet a Fehértó napján – galériával
Micsoda vonzerő!? Ha csak annyit írnánk, hogy Fehértó napja, sok ezer ember lelki szemei előtt megjelennének az őshonos állatok, a lovaskocsikázás, a ragadozómadár bemutatók, a kilátókból a puszta messzeségének a páratlan látványa, az egy napba sűrített élménydömping. Igen, elérkezett ismét a Körös-Maros Nemzeti Park kivételes napja. A puszta csendjét erre a néhány órára felváltotta az a zsongás, ami a szervezők számára a legszebb zene.
Elérkezett a várva várt nap, idén is várták a szervezők, az önkéntesek, az árusok, a fellépők, a sütésben, főzésben jeleskedők és mindazok, akik sok újdonsággal, meglepetésekkel készültek a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi nyílt napjára, amit immáron 24. alkalommal Kardoskút önkormányzatával közösen szerveznek. A Fehértó napja sok ezer ember naptárába be volt írva, az már biztos, mert szombat reggeltől nem volt megállás.
Makettekkel töltötték meg a Csabagyöngye nagytermét – galériával
Apróságokkal, különleges alkotásokkal telt meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagyterme. Szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny. Mi is benéztünk, és valóságos csodákkal találkoztunk.