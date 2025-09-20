szeptember 20., szombat

Hírösszefoglaló

2 órája

Őrületes koncert, eszméletlen hangulat: így tarolt a Bagossy a városnapokon!

Címkék#beol videó#Városnapok#Bagossy Borthers Company#összefoglaló#Körös-Maros Nemzeti Park#hangulat

Hatalmas volt a hangulat péntek este a városnapokon. A jubileumi rendezvény sztárfellépője, a Bagossy Brothers fergeteges show-val robbantotta fel a színpadot. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 20-án.

Beol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a XXV. Dévaványai Városnapokat. A három nap során nemcsak koncertek, hanem vidámpark, kirakodóvásár és gasztronómiai kínálat is szórakoztatja a közönséget és olyan nagy nevek is fellépnek, mint a Tankcsapda. Pénteken a Big Heartman és Bex koncertje nyitotta meg a programsorozatot, majd 20 órától a fiatalok közt népszerű Bagossy Brothers Company lépett színpadra. Az estét Music Box Party zárta Szecsei és D Session közreműködésével.

A Bagossy Brothers berobbantotta a színpadot.
A Bagossy Brothers Company volt a nyitónap sztárvendége. Fotó: Szabó József

A Bagossy Brothers hatalmas hangulatot varázsolt

Szombaton már reggeltől pezsgett a város: 7 órától „Füst és Tűz” örömfőzés várta a látogatókat, a nap folyamán pedig DJ Hlasznyik és Lugosi Kati gondoskodott a jó hangulatról.

SMS jön a TAj-kártyáról, kiderült, mi áll a háttérben

Szinte senki sem örült annak az üzenetnek, amit sokan kaptak az elmúlt napokban. Az SMS-ben érkezett értesítés a TAJ-kártya megújításáról szólt.

A TAJ-kártya megújításáról szólt a caló SMS.
Az SMS tartalma a TAJ-kártya megújításáról szólt. Fotó: Shutterstock

– A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NBSZ NKI) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélő, káros hivatkozást tartalmazó szöveges üzenetek (SMS) terjedésére hívja fel a figyelmet – olvasható a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján. Mint írják, bejelentés érkezett hozzájuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kéretlen, a NEAK nevével visszaélő, káros hivatkozást tartalmazó, NEAK TAJ-kártya megerősítéséről szóló SMS üzenettel kapcsolatban.

26 év után búcsúzik a címzetes főjegyző, ezt üzeni az utódoknak Melis János

Szarvas város nemrég nyugdíjba vonuló jegyzője 26 év alatt megélt nehezebb és derűsebb időket is. Melis János a vármegye utolsó címzetes főjegyzője volt, de számos más kitüntetést is kapott.

Melis János, Békés vármegye utolsó címzetes főjegyzője
Melis János a 26 év alatt bizonyította, hogy kiérdemelte a kitüntetéseket. Forrás: Melis János

2025 júliusában nyugdíjba ment Békés vármegye utolsó címzetes főjegyzője. Melis Jánossal beszélgettünk az elmúlt 26 év szépségeiről és kihívásairól. Volt szó felemelő pillanatokról és váratlan mélypontokról, sorsfordító döntésekről és olyan apró történetekről is, amelyek mindent megváltoztattak. A leköszönő főjegyző mesélt arról, mi adott neki erőt, hogyan látta a város átalakulását, és mit tart a legnagyobb örökségének.

Rekord született: százával álltak rajthoz a futók, hogy támogassák a koraszülöttmentést – galériával, videóval

Jövőre kikerekedik ez a szám, de az idei, a 9. jótékonysági futóverseny is képes volt egy rekord felállítására. A IX. Linamar jótékonysági futóverseny iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés. Ezt tapasztaltuk a szombati bemelegítésénél és a rajtnál is.

Linamar jótékonysági futás
Ők a Linamar jótékonysági futás leghosszabb távjára (21,3 kilométer) neveztek.  A szerző felvétele

Reggeltől gyülekeztek a futók, Gyopárosfürdő páratlan természeti közege pedig minden évben vonzerő, ahogy a kitűzött cél is az: segíteni, támogatni egy nemes kezdeményezést. A Linamar jótékonysági futóversenye idén rekordokat döntögetett. Ez már a megnyitón elhangzott, miközben csak jöttek és jöttek a futni szerető, adni akaró, támogató hozzáállásukat bizonyító családok, baráti társaságok, futóközösségek, egyéni sportolók.

Több ezer embert csábított a természet a Fehértó napján – galériával

Micsoda vonzerő!? Ha csak annyit írnánk, hogy Fehértó napja, sok ezer ember lelki szemei előtt megjelennének az őshonos állatok, a lovaskocsikázás, a ragadozómadár bemutatók, a kilátókból a puszta messzeségének a páratlan látványa, az egy napba sűrített élménydömping. Igen, elérkezett ismét a Körös-Maros Nemzeti Park kivételes napja. A puszta csendjét erre a néhány órára felváltotta az a zsongás, ami a szervezők számára a legszebb zene.

Elérkezett a várva várt nap, idén is várták a szervezők, az önkéntesek, az árusok, a fellépők, a sütésben, főzésben jeleskedők és mindazok, akik sok újdonsággal, meglepetésekkel készültek a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi nyílt napjára, amit immáron 24. alkalommal Kardoskút önkormányzatával közösen szerveznek. A Fehértó napja sok ezer ember naptárába be volt írva, az már biztos, mert szombat reggeltől nem volt megállás.

Makettekkel töltötték meg a Csabagyöngye nagytermét – galériával

Apróságokkal, különleges alkotásokkal telt meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagyterme. Szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny. Mi is benéztünk, és valóságos csodákkal találkoztunk.

 

