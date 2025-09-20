Őrületes koncert, eszméletlen hangulat: így tarolt a Bagossy a városnapokon!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szeptember 19-e és 21-e között rendezik meg a XXV. Dévaványai Városnapokat. A három nap során nemcsak koncertek, hanem vidámpark, kirakodóvásár és gasztronómiai kínálat is szórakoztatja a közönséget és olyan nagy nevek is fellépnek, mint a Tankcsapda. Pénteken a Big Heartman és Bex koncertje nyitotta meg a programsorozatot, majd 20 órától a fiatalok közt népszerű Bagossy Brothers Company lépett színpadra. Az estét Music Box Party zárta Szecsei és D Session közreműködésével.

A Bagossy Brothers Company volt a nyitónap sztárvendége. Fotó: Szabó József

A Bagossy Brothers hatalmas hangulatot varázsolt

Szombaton már reggeltől pezsgett a város: 7 órától „Füst és Tűz” örömfőzés várta a látogatókat, a nap folyamán pedig DJ Hlasznyik és Lugosi Kati gondoskodott a jó hangulatról.

SMS jön a TAj-kártyáról, kiderült, mi áll a háttérben

Szinte senki sem örült annak az üzenetnek, amit sokan kaptak az elmúlt napokban. Az SMS-ben érkezett értesítés a TAJ-kártya megújításáról szólt.

Az SMS tartalma a TAJ-kártya megújításáról szólt. Fotó: Shutterstock

– A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet (NBSZ NKI) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével visszaélő, káros hivatkozást tartalmazó szöveges üzenetek (SMS) terjedésére hívja fel a figyelmet – olvasható a Nemzeti Kibervédelmi Intézet honlapján. Mint írják, bejelentés érkezett hozzájuk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kéretlen, a NEAK nevével visszaélő, káros hivatkozást tartalmazó, NEAK TAJ-kártya megerősítéséről szóló SMS üzenettel kapcsolatban.

26 év után búcsúzik a címzetes főjegyző, ezt üzeni az utódoknak Melis János

Szarvas város nemrég nyugdíjba vonuló jegyzője 26 év alatt megélt nehezebb és derűsebb időket is. Melis János a vármegye utolsó címzetes főjegyzője volt, de számos más kitüntetést is kapott.

Melis János a 26 év alatt bizonyította, hogy kiérdemelte a kitüntetéseket. Forrás: Melis János

2025 júliusában nyugdíjba ment Békés vármegye utolsó címzetes főjegyzője. Melis Jánossal beszélgettünk az elmúlt 26 év szépségeiről és kihívásairól. Volt szó felemelő pillanatokról és váratlan mélypontokról, sorsfordító döntésekről és olyan apró történetekről is, amelyek mindent megváltoztattak. A leköszönő főjegyző mesélt arról, mi adott neki erőt, hogyan látta a város átalakulását, és mit tart a legnagyobb örökségének.