Halálos betegségeket terjesztő rovart fotóztak a Dél-Alföldön
Több mint 20-féle vírust terjeszthet, felelős lehet a dengue-lázért, a Chikungunya-lázért, a Zika-lázért vagy a nyugat-nílusi lázért is. Az invazív faj, az ázsiai tigrisszúnyog több mint tíz éve jelent meg itthon, és most a Dél-Alföldön is fotóztak egyet. A Beol.hu utánanézett, hogy mennyire kell tartani tőle, miként lehet védekezni ellene.
Az ázsiai tigrisszúnyog 2014-ben jelent meg először Magyarországon, egy invazív fajról van szó. Viszonylag egyszerűen meg lehet különböztetni a többi csípőszúnyogtól, ugyanis nagyon kontrasztos színezetű: fekete alapon hófehér vagy ezüst pikkelyekből álló foltok, csíkok szegélyezik a testét és lábait egyaránt. A kifejlett állatok fő megkülönböztető jegye, hogy egyetlen fehér csík fut végig a toruk háti oldalán – írták a Szúnyogmonitor honlapján.
Kisebb a hazai fajoknál az ázsiai tigrisszúnyog
Az ázsiai tigrisszúnyog a hazai fajoknál kisebb, csupán 5 milliméteres. A hímeket jól el lehet különíteni a nőstényektől, előbbiek bojtos, utóbbiak vékonyabb csáppal rendelkeznek. A többi inváziós szúnyogfajtól is jól elkülöníthető, hiszen a koreai szúnyognak és a japán bozótszúnyognak a torán sárga mintázat található – tették hozzá a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem által indított Szúnyogmonitor program honlapján.
Kimutatták a Nyugat-nílusi és a Zika-vírust is
Egy korábbi cikk szerint az ázsiai tigrisszúnyog aktívan csípi az embert, a házi és vadállatokat, kétéltűeket, hüllőket és madarakat. Legalább 22-féle betegséget terjeszthet, Európában ebből a csípőszúnyogból immár kimutatták a sárgaláz vírusát, a Nyugat-nílusi vírust, a japán encephalitis vírusát, továbbá potenciálisan terjeszti a Zika-vírust is.
Két új megbetegedést jelentettek a szomszédban
A Baon.hu összeállítása szerint nemrégiben két új megbetegedést jelentettek Bács-Kiskunban, amelyek aggodalomra adhatnak okot. A nyugat-nílusi láz egyre gyakrabban bukkan fel hazánkban.
A Dél-Alföldön is megjelent, a hozzászólók szerint alaposan csípnek
A Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalára most feltöltöttek több fényképet is, miszerint elkaptak egy ázsiai tigrisszúnyogot. A hozzászólók pedig jelezték, hogy ők is találkoztak több ilyen rovarral az elmúlt időszakban, és hogy meg is csípték őket.
A csípések a szokásosnál nagyobb duzzanatot okozhatnak
Az inváziós fajok csípései nagyobb duzzanatot okozhatnak, ám ez egyáltalán nincs összefüggésben azzal, hogy a szúnyogban van-e vírus. A duzzanat mértéke csak attól függ, hogy az adott ember immunrendszere milyen hevesen reagál arra a fehérjére, amelyet az idegen csípőszúnyog a nyálával együtt a szervezetbe juttat. Ha az egyéni érzékenység nagyobb, akkor hevesebb lehet a duzzanat, és tovább is tarthat – írták a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont honlapján, kiemelve, hogy rettegni nem kell, de azért figyelni nem árt.
Fél deciliter víz is elég néhány száz lárvának
A védekezés egyébként egyszerű. Az inváziós fajok lárvái nem kelnek ki olyan víztestekben, amelyek a talajjal érintkeznek – például a pocsolyákban –, viszont esővízgyűjtő hordókban, eldugult ereszcsatornákban megélnek. Ezért eső után érdemes a ház környékén kialakuló víztesteket megszüntetni, az esővízgyűjtőt pedig szúnyoghálóval lefedni. Pár száz szúnyoglárvának otthont adhat akár fél deciliter is, és a nyári melegben a szúnyogok tojásából akár egy hét alatt is kifejlődhet az imágó, vagyis az ivarérett rovar, amely néhány hétig, maximum egy hónapig él.
