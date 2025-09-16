szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ázsiai tigrisszúnyog

1 órája

Halálos betegségeket terjesztő rovart fotóztak a Dél-Alföldön

Címkék#Dél-Alföld#inváziós faj#nyugat nílusi#tigrisszúnyog

Több mint 20-féle vírust terjeszthet, felelős lehet a dengue-lázért, a Chikungunya-lázért, a Zika-lázért vagy a nyugat-nílusi lázért is. Az invazív faj, az ázsiai tigrisszúnyog több mint tíz éve jelent meg itthon, és most a Dél-Alföldön is fotóztak egyet. A Beol.hu utánanézett, hogy mennyire kell tartani tőle, miként lehet védekezni ellene.

Licska Balázs

Az ázsiai tigrisszúnyog 2014-ben jelent meg először Magyarországon, egy invazív fajról van szó. Viszonylag egyszerűen meg lehet különböztetni a többi csípőszúnyogtól, ugyanis nagyon kontrasztos színezetű: fekete alapon hófehér vagy ezüst pikkelyekből álló foltok, csíkok szegélyezik a testét és lábait egyaránt. A kifejlett állatok fő megkülönböztető jegye, hogy egyetlen fehér csík fut végig a toruk háti oldalán – írták a Szúnyogmonitor honlapján. 

Ázsiai tigrisszúnyog okozta vírus vizsgálata laboratóriumban
Ázsiai tigrisszúnyogot fotóztak a Dél-Alföldön, ez a faj súlyos betegségeket okozó vírusokat is terjeszthet.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kisebb a hazai fajoknál az ázsiai tigrisszúnyog

Az ázsiai tigrisszúnyog a hazai fajoknál kisebb, csupán 5 milliméteres. A hímeket jól el lehet különíteni a nőstényektől, előbbiek bojtos, utóbbiak vékonyabb csáppal rendelkeznek. A többi inváziós szúnyogfajtól is jól elkülöníthető, hiszen a koreai szúnyognak és a japán bozótszúnyognak a torán sárga mintázat található – tették hozzá a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont és a Pécsi Tudományegyetem által indított Szúnyogmonitor program honlapján.

Kimutatták a Nyugat-nílusi és a Zika-vírust is

Egy korábbi cikk szerint az ázsiai tigrisszúnyog aktívan csípi az embert, a házi és vadállatokat, kétéltűeket, hüllőket és madarakat. Legalább 22-féle betegséget terjeszthet, Európában ebből a csípőszúnyogból immár kimutatták a sárgaláz vírusát, a Nyugat-nílusi vírust, a japán encephalitis vírusát, továbbá potenciálisan terjeszti a Zika-vírust is.

Két új megbetegedést jelentettek a szomszédban

A Baon.hu összeállítása szerint nemrégiben két új megbetegedést jelentettek Bács-Kiskunban, amelyek aggodalomra adhatnak okot. A nyugat-nílusi láz egyre gyakrabban bukkan fel hazánkban.

A Dél-Alföldön is megjelent, a hozzászólók szerint alaposan csípnek

A Dél-Alföld meteorológia Facebook-oldalára most feltöltöttek több fényképet is, miszerint elkaptak egy ázsiai tigrisszúnyogot. A hozzászólók pedig jelezték, hogy ők is találkoztak több ilyen rovarral az elmúlt időszakban, és hogy meg is csípték őket.

A csípések a szokásosnál nagyobb duzzanatot okozhatnak

Az inváziós fajok csípései nagyobb duzzanatot okozhatnak, ám ez egyáltalán nincs összefüggésben azzal, hogy a szúnyogban van-e vírus. A duzzanat mértéke csak attól függ, hogy az adott ember immunrendszere milyen hevesen reagál arra a fehérjére, amelyet az idegen csípőszúnyog a nyálával együtt a szervezetbe juttat. Ha az egyéni érzékenység nagyobb, akkor hevesebb lehet a duzzanat, és tovább is tarthat – írták a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont honlapján, kiemelve, hogy rettegni nem kell, de azért figyelni nem árt.

Fél deciliter víz is elég néhány száz lárvának 

A védekezés egyébként egyszerű. Az inváziós fajok lárvái nem kelnek ki olyan víztestekben, amelyek a talajjal érintkeznek – például a pocsolyákban –, viszont esővízgyűjtő hordókban, eldugult ereszcsatornákban megélnek. Ezért eső után érdemes a ház környékén kialakuló víztesteket megszüntetni, az esővízgyűjtőt pedig szúnyoghálóval lefedni. Pár száz szúnyoglárvának otthont adhat akár fél deciliter is, és a nyári melegben a szúnyogok tojásából akár egy hét alatt is kifejlődhet az imágó, vagyis az ivarérett rovar, amely néhány hétig, maximum egy hónapig él.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu