Helyi közélet

1 órája

Az orosházi óriással fotózkodott a magyar keresztapa

Címkék#élmény#Grósz László#keresztapa#Tasnádi Péter

Grósz Lászlóval készített közös fotót Tasnádi Péter. A híres-hírhedt vállalkozó elámult az orosházi férfi magassága láttán.

Lacival, Magyarország legmagasabb emberével, aki 222 cm magas! Óriási élmény volt mellette állni – szó szerint is! – olvasható Tasnádi Péter közösségi oldalán.

Grósz Lászlóval készített közös fotót Tasnádi Péter. Fotó: Tasnádi Péter/Facebook

Mindenki felnéz rá – és ez így van már sok évtizede. Az orosházi kötődésű Grósz László ma a legmagasabb magyar. Ha nem figyel, az ajtófélfákba beveri a fejét, az autókba csak nehezen tud beülni. Erről is mesélt még az év elején hírportálunknak.

 

 

