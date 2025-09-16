Az orosházi óriással fotózkodott a magyar keresztapa

Lacival, Magyarország legmagasabb emberével, aki 222 cm magas! Óriási élmény volt mellette állni – szó szerint is! – olvasható Tasnádi Péter közösségi oldalán.

Grósz Lászlóval készített közös fotót Tasnádi Péter. Fotó: Tasnádi Péter/Facebook

Mindenki felnéz rá – és ez így van már sok évtizede. Az orosházi kötődésű Grósz László ma a legmagasabb magyar. Ha nem figyel, az ajtófélfákba beveri a fejét, az autókba csak nehezen tud beülni. Erről is mesélt még az év elején hírportálunknak.