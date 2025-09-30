szeptember 30., kedd

Hazavár-program

1 órája

Az életkezdési támogatás félmillióra emelkedik

Címkék#Nagy Ferenc#Békéscsaba vár és hazavár#bevétel#alpolgármester

A Hajrá Békéscsaba önkormányzati frakciójának keddi sajtótájékoztatóján Nagy Ferenc alpolgármester és dr. Juhász István frakcióvezető két témát érintett.

Nyemcsok László

Nagy Ferenc az idei évi költségvetés első félévi teljesítéséről kiemelte, a bevétel 51 százalékát elérte a város, a kiadások 49 százalékban teljesültek. Továbbra is takarékos gazdálkodásra van szükség.

We rise when we lift each other up
Békéscsaba hazavárja a fiatalokat. Illusztráció: Gettyimages

Dr. Juhász István a „Békéscsaba vár és hazavár” ösztöndíjprogramról számolt be. Hangsúlyozta, a mostani módosítás olyan változásokat hoz, mely a kedvezményezetti kör bővítését eredményezheti. Nemcsak békéscsabai lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező fiatalok, hanem azok is igénybe vehetik, akik a szerződéskötést megelőzően létesítettek békéscsabai lakó- vagy tartózkodási helyet. Az ösztöndíj-támogatás két éven keresztül, évente 10 hónapra 50 000 Ft/hó összegre, az életkezdési támogatás 500 ezer forintra emelkedik.

 

 

