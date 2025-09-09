1 órája
Többen is kedvezményesen juthatnak hozzá az autópálya-matricához
Nagyobb kedvezmények jöhetnek a fizetős utakon és ezeket többen vehetik igénybe. Nem négy, hanem öt vármegyében lesz olcsóbb az autópálya-matrica jövőre és feltehetőleg nemcsak a helyi lakosok vehetik meg a kedvezményes matricát, hanem mindenki.
Megjelent az augusztusi inflációs adat, amely alapján jövőre 4,3 százalékkal drágulhat a sztrádahasználat. Az autopalyamatrica.hu kiszámolta a várható árakat és összegyűjtötte a 2026-ra előre jelezhető változásokat. Ahogy azt közleményükben írják, eddig még soha nem volt példa díjcsökkentésre a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta. Jövőre azonban öt vármegyére is csupán az eredeti ár töredékébe kerül az autópálya-matrica. Ennek oka az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások. Így nagyobb kedvezmények jöhetnek a fizetős utakon, olcsóbb lesz az autópálya-matrica.
Így lesz 2500 forint az autópálya-matrica
Mint írják, 2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszát, mert az megsüllyedt. A helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak. Idén áprilisban az építésügyi és közlekedési miniszter, Lázár János közölte, hogy kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeieknek mintegy 65 százalékos kedvezményt biztosítanak az útdíjból 2026-ban. A megjelent rendelet alapján azonban nemcsak az ott élők, hanem minden ott közlekedő számára 2500 forintba kerül az autópálya-matrica jövőre, a kedvezmény pedig vonatkozik az M30-as teljes hosszára és az M3-ra is, vagyis a vármegye minden fizetős útjára.
Lázár János szeptember elején jelentette be, hogy az M1-es most kezdődő és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül féláron – használhatják a Budapest és Győr között az M1-est. Mindez a munkálatok teljes időtartamára vonatkozik, így a minden idők legnagyobb autópálya felújításával járó kellemetlenségek ellensúlyozásaként évente mintegy 7 milliárd forint marad az autósok zsebében, a bővítés után pedig tovább javul a közlekedésbiztonság Magyarország legforgalmasabb autópályáján.
Pár részlet még nem tisztázott
Ahogy az a közleményben olvasható, néhány kérdés még nem tisztázott. A miniszter szavai alapján nem jár a kedvezmény például a budapestieknek és a céges autókkal közlekedőknek sem, de egyelőre nem tudni, hogy miként tesznek különbséget egy helyben élő, egy átutazó magyar és egy átutazó külföldi személyautós között. Ugyanígy kérdéses még, hogy miért élhetne a kedvezménnyel egy Tatabányán élő, de Budapesten dolgozó (vagy oda rendszeresen járó) autós, miközben egy Budapesten élő, de Tatabányán dolgozó nem. Valószínűbbnek tűnik, hogy az M30-ashoz hasonlóan az M1-es esetében sem kell majd lakcímkártya a matrica vásárlásához. Mindez feltehetőleg az elkövetkező hetekben derül ki.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette az augusztusi inflációs adatot (4,3 százalék), amely meghatározza az autópálya használati díjak emelkedését. Az autopalyamatrica.hu számításai szerint 2026-ban várhatóan a személyautók
- a napi matricáért 5 550 forintot fizethetnek (az uniós előírások alapján ennek mértéke az éves matrica árának legfeljebb 9 százaléka lehet).
- A 10 napos országos matrica 6910 forintba,
- a havi országos 11 170 forintba kerülhet,
- a legnépszerűbbnek számító éves vármegyei matricák ára (a fentebb említett öt kivételtől eltekintve) 7190 forintra emelkedhet,
- míg az éves országos matricáé 61 760 forintra nőhet.
Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni
Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében. A jelentős megtakarítás annak köszönhető, hogy szeptember elsejétől megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat.
