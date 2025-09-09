Többen is kedvezményesen juthatnak hozzá az autópálya-matricához

Megjelent az augusztusi inflációs adat, amely alapján jövőre 4,3 százalékkal drágulhat a sztrádahasználat. Az autopalyamatrica.hu kiszámolta a várható árakat és összegyűjtötte a 2026-ra előre jelezhető változásokat. Ahogy azt közleményükben írják, eddig még soha nem volt példa díjcsökkentésre a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta. Jövőre azonban öt vármegyére is csupán az eredeti ár töredékébe kerül az autópálya-matrica. Ennek oka az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások. Így nagyobb kedvezmények jöhetnek a fizetős utakon, olcsóbb lesz az autópálya-matrica.

Egy 10 napos országos autópálya-matrica 6910 forintba kerülhet majd. Fotó: MW-archív

Így lesz 2500 forint az autópálya-matrica

Mint írják, 2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszát, mert az megsüllyedt. A helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak. Idén áprilisban az építésügyi és közlekedési miniszter, Lázár János közölte, hogy kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeieknek mintegy 65 százalékos kedvezményt biztosítanak az útdíjból 2026-ban. A megjelent rendelet alapján azonban nemcsak az ott élők, hanem minden ott közlekedő számára 2500 forintba kerül az autópálya-matrica jövőre, a kedvezmény pedig vonatkozik az M30-as teljes hosszára és az M3-ra is, vagyis a vármegye minden fizetős útjára.

Lázár János szeptember elején jelentette be, hogy az M1-es most kezdődő és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül féláron – használhatják a Budapest és Győr között az M1-est. Mindez a munkálatok teljes időtartamára vonatkozik, így a minden idők legnagyobb autópálya felújításával járó kellemetlenségek ellensúlyozásaként évente mintegy 7 milliárd forint marad az autósok zsebében, a bővítés után pedig tovább javul a közlekedésbiztonság Magyarország legforgalmasabb autópályáján.

Pár részlet még nem tisztázott

Ahogy az a közleményben olvasható, néhány kérdés még nem tisztázott. A miniszter szavai alapján nem jár a kedvezmény például a budapestieknek és a céges autókkal közlekedőknek sem, de egyelőre nem tudni, hogy miként tesznek különbséget egy helyben élő, egy átutazó magyar és egy átutazó külföldi személyautós között. Ugyanígy kérdéses még, hogy miért élhetne a kedvezménnyel egy Tatabányán élő, de Budapesten dolgozó (vagy oda rendszeresen járó) autós, miközben egy Budapesten élő, de Tatabányán dolgozó nem. Valószínűbbnek tűnik, hogy az M30-ashoz hasonlóan az M1-es esetében sem kell majd lakcímkártya a matrica vásárlásához. Mindez feltehetőleg az elkövetkező hetekben derül ki.