szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körbővítés

4 órája

Többen is kedvezményesen juthatnak hozzá az autópálya-matricához

Címkék#autópálya-matrica#bővítés#kedvezmény

Nagyobb kedvezmények jöhetnek a fizetős utakon és ezeket többen vehetik igénybe. Nem négy, hanem öt vármegyében lesz olcsóbb az autópálya-matrica jövőre és feltehetőleg nemcsak a helyi lakosok vehetik meg a kedvezményes matricát, hanem mindenki.

Beol.hu

Megjelent az augusztusi inflációs adat, amely alapján jövőre 4,3 százalékkal drágulhat a sztrádahasználat. Az autopalyamatrica.hu kiszámolta a várható árakat és összegyűjtötte a 2026-ra előre jelezhető változásokat. Ahogy azt közleményükben írják, eddig még soha nem volt példa díjcsökkentésre a gyorsforgalmi utak fizetőssé tétele óta. Jövőre azonban öt vármegyére is csupán az eredeti ár töredékébe kerül az autópálya-matrica. Ennek oka az M1-est és az M30-ast érintő forgalomkorlátozások. Így nagyobb kedvezmények jöhetnek a fizetős utakon, olcsóbb lesz az autópálya-matrica.

Az autópálya-matrica öt vármegyében is olcsóbb lesz.
Egy 10 napos országos autópálya-matrica 6910 forintba kerülhet majd. Fotó: MW-archív

Így lesz 2500 forint az autópálya-matrica

Mint írják, 2024 februárjában teljes szélességében le kellett zárni az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti szakaszát, mert az megsüllyedt. A helyreállítási munkálatok jelenleg is zajlanak. Idén áprilisban az építésügyi és közlekedési miniszter, Lázár János közölte, hogy kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeieknek mintegy 65 százalékos kedvezményt biztosítanak az útdíjból 2026-ban. A megjelent rendelet alapján azonban nemcsak az ott élők, hanem minden ott közlekedő számára 2500 forintba kerül az autópálya-matrica jövőre, a kedvezmény pedig vonatkozik az M30-as teljes hosszára és az M3-ra is, vagyis a vármegye minden fizetős útjára.

Lázár János szeptember elején jelentette be, hogy az M1-es most kezdődő és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők mindössze 15 ezer forintért – körülbelül féláron – használhatják a Budapest és Győr között az M1-est. Mindez a munkálatok teljes időtartamára vonatkozik, így a minden idők legnagyobb autópálya felújításával járó kellemetlenségek ellensúlyozásaként évente mintegy 7 milliárd forint marad az autósok zsebében, a bővítés után pedig tovább javul a közlekedésbiztonság Magyarország legforgalmasabb autópályáján.

Pár részlet még nem tisztázott

Ahogy az a közleményben olvasható, néhány kérdés még nem tisztázott. A miniszter szavai alapján nem jár a kedvezmény például a budapestieknek és a céges autókkal közlekedőknek sem, de egyelőre nem tudni, hogy miként tesznek különbséget egy helyben élő, egy átutazó magyar és egy átutazó külföldi személyautós között. Ugyanígy kérdéses még, hogy miért élhetne a kedvezménnyel egy Tatabányán élő, de Budapesten dolgozó (vagy oda rendszeresen járó) autós, miközben egy Budapesten élő, de Tatabányán dolgozó nem. Valószínűbbnek tűnik, hogy az M30-ashoz hasonlóan az M1-es esetében sem kell majd lakcímkártya a matrica vásárlásához. Mindez feltehetőleg az elkövetkező hetekben derül ki. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette az augusztusi inflációs adatot (4,3 százalék), amely meghatározza az autópálya használati díjak emelkedését. Az autopalyamatrica.hu számításai szerint 2026-ban várhatóan a személyautók

  • a napi matricáért 5 550 forintot fizethetnek (az uniós előírások alapján ennek mértéke az éves matrica árának legfeljebb 9 százaléka lehet).
  • A 10 napos országos matrica 6910 forintba,
  • a havi országos 11 170 forintba kerülhet,
  • a legnépszerűbbnek számító éves vármegyei matricák ára (a fentebb említett öt kivételtől eltekintve) 7190 forintra emelkedhet,
  • míg az éves országos matricáé 61 760 forintra nőhet.

Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni

Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében. A jelentős megtakarítás annak köszönhető, hogy szeptember elsejétől megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat.

Mikor lesz benzinkút az M44-ese?

A Budapest felé közlekedőket komolyan foglalkoztatja, hogy lesz-e benzinkút az M44-es Békéscsaba és M5-ös autópálya közötti immáron teljes szakaszán. Több céget is megkerestünk, hogy tervezik-e az M44 mellett benzinkút nyitását.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu