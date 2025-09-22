Autómentesen
1 órája
Két keréken munkába, egy kiadós reggeli után: félszázan így indultak ma reggel
Ők is csatlakoztak az autómentes világnaphoz. Ezen a településen félszázan a kerékpárjaikat választották hétfőn reggel. Jól megreggeliztek és ...
Tiszteletre méltó, ahogy a tisztább levegőért, a csendesebb utcákért, az egészségesebb környezetért ötvenen is úgy döntöttek Nagyszénáson, ezen a reggelen nem ülnek autóba. Példát mutattak, az autómentes nap számukra valóban az lett.
Ebből az alkalomból retro reggelivel várták őket Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központ idősek klubjában. Zsíros kenyér és tea után indultak is tovább munkába, vagy intézni ügyeiket, bevásárlásaikat.
