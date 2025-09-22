Két keréken munkába, egy kiadós reggeli után: félszázan így indultak ma reggel

Tiszteletre méltó, ahogy a tisztább levegőért, a csendesebb utcákért, az egészségesebb környezetért ötvenen is úgy döntöttek Nagyszénáson, ezen a reggelen nem ülnek autóba. Példát mutattak, az autómentes nap számukra valóban az lett.

Autómentes nap: reggelivel várták a kerékpárosokat Nagyszénáson. Fotó: Beküldött

Ebből az alkalomból retro reggelivel várták őket Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központ idősek klubjában. Zsíros kenyér és tea után indultak is tovább munkába, vagy intézni ügyeiket, bevásárlásaikat.