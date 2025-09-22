Békéscsaba ismét megmutatta, hogy kerékpáros város – galériával, videóval

A rendezvény 16 órától kezdődött, melyen többek között bolondbringák, versenykerékpár szimulátor, bringás ügyességi versenyek és kerékpár szépségverseny színesítették a programokat. Ugyanakkor a csabai autómentes napon moci-, futóbicó- és roller versenyeken is részt lehetett venni, amiket kifejezetten a 2-8 éves korosztály számára rendeztek.

A Critical Mass részeként a bringaemelés sem maradt el a hétfői autómentes napon a békéscsabai Szent István téren. Fotó: Bencsik Ádám

A kerékpárral való közlekedésre buzdították a résztvevőket az autómentes napon

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere kérdésünkre elmondta, az autómentes napnak komoly hagyományai vannak országosan, illetve városi szinten is.

– Kerékpárosbarát település vagyunk, tehát minket ez predesztinál arra, hogy bármilyen szemléletformáló kezdeményezéshez csatlakozzunk, ami az autómentes közlekedést, elsősorban a kerékpáros közlekedést hirdeti – hangsúlyozta.