szeptember 22., hétfő

Móric névnap

25°
+32
+16
Critical Mass

45 perce

Békéscsaba ismét megmutatta, hogy kerékpáros város – galériával, videóval

#kerékpáros#roller#autómentes#rendezvény#Békéscsaba

Az Európai Mobilitási Hét zárónapján a Szent István térre várták az érdeklődőket. A hétfői autómentes nap Békéscsaba főterén számos interaktív programot kínált az érdeklődők számára.

Vincze Attila

A rendezvény 16 órától kezdődött, melyen többek között bolondbringák, versenykerékpár szimulátor, bringás ügyességi versenyek és kerékpár szépségverseny színesítették a programokat. Ugyanakkor a csabai autómentes napon moci-, futóbicó- és roller versenyeken is részt lehetett venni, amiket kifejezetten a 2-8 éves korosztály számára rendeztek.

Autómentes nap Békéscsabán
A Critical Mass részeként a bringaemelés sem maradt el a hétfői autómentes napon a békéscsabai Szent István téren. Fotó: Bencsik Ádám

A kerékpárral való közlekedésre buzdították a résztvevőket az autómentes napon

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere kérdésünkre elmondta, az autómentes napnak komoly hagyományai vannak országosan, illetve városi szinten is.

– Kerékpárosbarát település vagyunk, tehát minket ez predesztinál arra, hogy bármilyen szemléletformáló kezdeményezéshez csatlakozzunk, ami az autómentes közlekedést, elsősorban a kerékpáros közlekedést hirdeti – hangsúlyozta.

Autómentes nap Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

Hozzátette, a kerékpáros programsorozat Békéscsabán a Bringás reggelivel indult még a múlt héten, hétfőn viszont elsősorban egy tájékoztató, figyelemfelhívó, ügyességi feladatokkal tarkított rendezvényt szerveztek az idelátogatók számára. Az alpolgármester megjegyezte, bízik benne, hogy minél többen távoznak azzal az üzenettel, hogy érdemes kerékpárral közlekedni a városban, többek között ezért is fejlesztik folyamatosan a kerékpáros úthálózatot is.

A bringaemelés és a közös fotó sem maradhatott el

A nap csúcspontja egyértelműen a hat óra után kezdődő, immár hagyományosnak mondható Critical Mass volt, melyre ismét rengeteg kerékpáros gyűlt össze a Szent István téren. 

A szokásos bringaemelés és fotózkodás után indult el a tömeg a megközelítőleg 4,2 km-es városi menetre, majd a biciklisek sötétedéskor érkeztek vissza a főtérre, amikor is újabb emelést hajtottak végre immár az esti fényekben.

Critical Mass felvonulás Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

 

