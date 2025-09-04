szeptember 4., csütörtök

Aszály

1 órája

Kevésbé forró, cserébe száraz volt az augusztus

Címkék#időjárás#Dél-Alföld#aszály#csapadék

Az idei augusztus kissé melegebb és jóval szárazabb volt az átlagosnál. A kevesebb csapadék következtében több térségben fokozódott az aszály.

Beol.hu

Az idei augusztus az átlagosnál szárazabb és kissé melegebb időjárást hozott, ami tovább súlyosbította az aszályt. A hónap középhőmérséklete országosan 21,7 °C volt, ami ugyan 0,5 fokkal meghaladja a sokéves átlagot, de az elmúlt évek forró augusztusaihoz képest kevésbé számított melegnek – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzésében.

Forró nem, de aszályos volt az augusztus
Aszályosan ért véget az idei nyár, de legalább nem volt perzselően forró az augusztus. Illusztráció: Shutterstock

Fokozódó aszály

A Dél-Alföldön csak kisebb területeken alakult 23 fok fölött a havi átlag, míg az ország nagy részén 21–23 fok közötti, az Északi-középhegységben pedig több helyen 20 fok alatti értékeket mértek.

A csapadék mennyisége viszont jelentősen elmaradt a szokásostól: augusztusban országos átlagban 45,6 milliméter eső hullott, ami 23 százalékkal kevesebb a 1991–2020-as átlaghoz képest. A térségek között ugyanakkor nagy különbségek voltak: az Alföld egyes részein 20 milliméternél is kevesebb eső esett, helyenként a 10 millimétert sem érte el, míg a Dunántúlon és az északi határ közelében előfordult, hogy 100 milliméternél is több csapadék hullott. A legtöbb eső azonban nem egyenletesen, hanem néhány napon belül, záporok formájában érkezett, ami kevéssé enyhítette a szárazságot.

 

 

