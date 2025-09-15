1 órája
Ásós Géza végre kitálal: elárulja, hogy készülnek a legendás fogásai!
Egy étterem, ahol minden falat egy történet. Hamarosan Ásós Géza szakácskönyve is felfedi ezeket a különleges ízeket. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 15-én.
Ásós Géza, a népszerű cigányvendéglős hosszú óta készít finomnál finomabb ételeket, így nem csoda, hogy vendégei, vevői gyakran kérik tőle ételeinek receptjeit.
Ásós Géza mindig szívesen segít
– Az is megtörtént már, hogy vasárnap reggel megcsörrent a telefonom, és abban kértek tanácsot, hogy van egy tyúkjuk vagy éppen egy kakasuk, és mit készítsenek belőle – fogalmazott Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője, aki természetesen mindig szívesen segített.
Teljes pályazár jön az M44 miatt, ez sokakat érint
Tovább épül az M44-est befogadó autópálya-csomópont Kecskemét térségében. Az M5-ös autópálya érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a következő napokban.
Az M5-ös autópálya kecskeméti térségében szeptember 16. kedd és szeptember 19. péntek között forgalomkorlátozásra, rövid időszakokra teljes pályazárra kell számítani. Mint arról többször írtunk, ez az a csomópont, ami ahhoz kell, hogy ne csak Békéscsabáról Budapestre, hanem a fővárosból Békéscsabára is közvetlenül egymásba futhasson az M44-es és az M5-ös.
Teljesen lezárják a hidat, erre kell kerülni
Teljesen lezárják a hidat, az érintetteknek terelőúton kell közlekedniük.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága tájékoztatja a közlekedőket, hogy a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-től október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek.
Borzalmas erejű ütközés: a légzsákok is kiszakadtak
Balesethez riasztották a tűzoltókat.
Fának ütközött és az árokba sodródott egy személyautó Medgyesbodzáson, a Dél-Békési utcában vasárnap este. Az ütközés következtében a jármű légzsákjai kinyíltak.
A mumusunk volt mindig, jöttök a pokolba – így várják a Fradi-szurkolók az Előrét
Van aki, óvatosságra int, van, aki szerint simán elkalapálják a lila-fehéreket, de van olyan ferencvárosi szurkoló is, aki a 3. fordulóban Kecskeméten elvérzett Újpestet hiányolta mint ellenfelet. A labdarúgó Magyar Kupa 4. körében a Ferencváros a Békéscsabát kapta ellenfélnek, ami az online térben alaposan megmozgatta a Fradi szurkolótáborát.
A Fradi.hu-n megjelent cikkhez kapcsolódó véleményekből kitűnik, hogy szinte mindenki magabiztos továbbjutást vár a 36-szoros magyar bajnok és 24-szeres kupagyőztes Ferencvárostól.
Megújult a Kálvin utcai óvoda – 160 milliós fejlesztés a gyerekekért – galériával
Újabb beruházást adtak át hétfőn délelőtt Mezőberényben. Befejeződött a Mezőberényi Kálvin utcai óvoda 160 millió forintból megvalósuló fejlesztése, aminek keretében korszerűsítették, illetve bővítették az intézményt.