Ásós Géza végre kitálal: elárulja, hogy készülnek a legendás fogásai!

Ásós Géza, a népszerű cigányvendéglős hosszú óta készít finomnál finomabb ételeket, így nem csoda, hogy vendégei, vevői gyakran kérik tőle ételeinek receptjeit.

Ásós Géza ismét nagy fába vágja a fejszéjét, különleges szakácskönyvet készít. Fotó: MW-archív

Ásós Géza mindig szívesen segít

– Az is megtörtént már, hogy vasárnap reggel megcsörrent a telefonom, és abban kértek tanácsot, hogy van egy tyúkjuk vagy éppen egy kakasuk, és mit készítsenek belőle – fogalmazott Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője, aki természetesen mindig szívesen segített.

Teljes pályazár jön az M44 miatt, ez sokakat érint

Tovább épül az M44-est befogadó autópálya-csomópont Kecskemét térségében. Az M5-ös autópálya érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a következő napokban.

Az M5-ös autópálya érintett szakaszán rövid időszakokra teljes pályazárra kell számítani. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Az M5-ös autópálya kecskeméti térségében szeptember 16. kedd és szeptember 19. péntek között forgalomkorlátozásra, rövid időszakokra teljes pályazárra kell számítani. Mint arról többször írtunk, ez az a csomópont, ami ahhoz kell, hogy ne csak Békéscsabáról Budapestre, hanem a fővárosból Békéscsabára is közvetlenül egymásba futhasson az M44-es és az M5-ös.

Teljesen lezárják a hidat, erre kell kerülni

Teljesen lezárják a hidat, az érintetteknek terelőúton kell közlekedniük.

Remetei Fekete-Körös-hídon a teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága tájékoztatja a közlekedőket, hogy a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-től október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek.

Borzalmas erejű ütközés: a légzsákok is kiszakadtak

Balesethez riasztották a tűzoltókat.

Kórházba szállították a sofőrt. Forrás: Katasztrófavédelem

Fának ütközött és az árokba sodródott egy személyautó Medgyesbodzáson, a Dél-Békési utcában vasárnap este. Az ütközés következtében a jármű légzsákjai kinyíltak.

A mumusunk volt mindig, jöttök a pokolba – így várják a Fradi-szurkolók az Előrét

Van aki, óvatosságra int, van, aki szerint simán elkalapálják a lila-fehéreket, de van olyan ferencvárosi szurkoló is, aki a 3. fordulóban Kecskeméten elvérzett Újpestet hiányolta mint ellenfelet. A labdarúgó Magyar Kupa 4. körében a Ferencváros a Békéscsabát kapta ellenfélnek, ami az online térben alaposan megmozgatta a Fradi szurkolótáborát.