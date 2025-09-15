szeptember 15., hétfő

Hírösszefoglaló

30 perce

Ásós Géza végre kitálal: elárulja, hogy készülnek a legendás fogásai!

Címkék#beol videó#m5#Ferencváros#M44#összefoglaló#Ásós Géza#autópálya

Egy étterem, ahol minden falat egy történet. Hamarosan Ásós Géza szakácskönyve is felfedi ezeket a különleges ízeket. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 15-én.

Beol.hu

Ásós Géza, a népszerű cigányvendéglős hosszú óta készít finomnál finomabb ételeket, így nem csoda, hogy vendégei, vevői gyakran kérik tőle ételeinek receptjeit.

Ásós Géza ott segít, ahol tud
Ásós Géza ismét nagy fába vágja a fejszéjét, különleges szakácskönyvet készít. Fotó: MW-archív

Ásós Géza mindig szívesen segít

– Az is megtörtént már, hogy vasárnap reggel megcsörrent a telefonom, és abban kértek tanácsot, hogy van egy tyúkjuk vagy éppen egy kakasuk, és mit készítsenek belőle – fogalmazott Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője, aki természetesen mindig szívesen segített.

Teljes pályazár jön az M44 miatt, ez sokakat érint

Tovább épül az M44-est befogadó autópálya-csomópont Kecskemét térségében. Az M5-ös autópálya érintett szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a következő napokban.

teljes pályazárra lehet majd számítani
Az M5-ös autópálya érintett szakaszán rövid időszakokra teljes pályazárra kell számítani. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Az M5-ös autópálya kecskeméti térségében szeptember 16. kedd és  szeptember 19. péntek között forgalomkorlátozásra, rövid időszakokra teljes pályazárra kell számítani. Mint arról többször írtunk, ez az a csomópont, ami ahhoz kell, hogy ne csak Békéscsabáról Budapestre, hanem a fővárosból Békéscsabára is közvetlenül egymásba futhasson az M44-es és az M5-ös.

Teljesen lezárják a hidat, erre kell kerülni

Teljesen lezárják a hidat, az érintetteknek terelőúton kell közlekedniük.

Remetei Fekete-Körös-hídon a teljes hídzár
Remetei Fekete-Körös-hídon a teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága tájékoztatja a közlekedőket, hogy a Furta-Gyula összekötő úton, a 60+692 kilométerszelvényben található Remetei Fekete-Körös-hídon burkolatdilatáció és szigetelés cseréje miatt szeptember 22-től október 10-ig teljes hídzár mellett hídkarbantartási munkákat végeznek.

Borzalmas erejű ütközés: a légzsákok is kiszakadtak

Balesethez riasztották a tűzoltókat.

Borzalmas erejű ütközés: a légzsákok is kiszakadtak
Kórházba szállították a sofőrt. Forrás: Katasztrófavédelem

Fának ütközött és az árokba sodródott egy személyautó Medgyesbodzáson, a Dél-Békési utcában vasárnap este. Az ütközés következtében a jármű légzsákjai kinyíltak.

A mumusunk volt mindig, jöttök a pokolba – így várják a Fradi-szurkolók az Előrét

Van aki, óvatosságra int, van, aki szerint simán elkalapálják a lila-fehéreket, de van olyan ferencvárosi szurkoló is, aki a 3. fordulóban Kecskeméten elvérzett Újpestet hiányolta mint ellenfelet. A labdarúgó Magyar Kupa 4. körében a Ferencváros a Békéscsabát kapta ellenfélnek, ami az online térben alaposan megmozgatta a Fradi szurkolótáborát.

Fradi
A Fradi szurkolókban azért még élénken él a hat évvel ezelőtti békéscsabai kupamérkőzés, amikor csapatuk sima 2–0-s vereséget szenvedett a Kórház utcában 
Archív fotó: Imre György

A Fradi.hu-n megjelent cikkhez kapcsolódó véleményekből kitűnik, hogy szinte mindenki magabiztos továbbjutást vár a 36-szoros magyar bajnok és 24-szeres kupagyőztes Ferencvárostól. 

Megújult a Kálvin utcai óvoda – 160 milliós fejlesztés a gyerekekért – galériával

Újabb beruházást adtak át hétfőn délelőtt Mezőberényben. Befejeződött a Mezőberényi Kálvin utcai óvoda 160 millió forintból megvalósuló fejlesztése, aminek keretében korszerűsítették, illetve bővítették az intézményt.

 


 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
