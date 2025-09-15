1 órája
A cigányvendéglős megosztja titkait, otthon is elkészítheti Ásós Géza különleges ételeit
Van egy étterem, ahol minden falat egy különleges történetet is rejt. Hamarosan nem csak a tányéron, hanem egy szakácskönyv lapjain is feltárulnak Ásós Géza különleges ételeinek titkai.
Ásós Géza, a népszerű cigányvendéglős hosszú óta készít finomnál finomabb ételeket, így nem csoda, hogy vendégei, vevői gyakran kérik tőle ételeinek receptjeit.
Ásós Géza mindig szívesen segít
– Az is megtörtént már, hogy vasárnap reggel megcsörrent a telefonom, és abban kértek tanácsot, hogy van egy tyúkjuk vagy éppen egy kakasuk, és mit készítsenek belőle – fogalmazott Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője, aki természetesen mindig szívesen segített.
A receptek mellé történetek is társulnak
Mint elmondta, úgy érzi, hogy tizenöt év alatt született annyi receptje, sajátos receptúrája, amit talán érdemes közzétenni egy szakácskönyvben.
A receptekhez mellé történetek is társulnak majd. Az elmúlt másfél évtizedben annyi fesztiválon, rendezvényen jártunk, hogy rengeteg emlék és sztori gyűlt össze, amelyek egy része szintén bekerül a könyvbe
– fogalmazott Ásós Géza.
Szeretik az ízeit
Géza kérdésünkre elmondta, egyáltalán nem fél attól, hogy a szakácskönyv miatt csökkenne a forgalma.
– A vendégek nagy része a hangulat és a beszélgetések miatt is jár étterembe vagy kifőzdébe. Nagyon fontosak az ünnepek, születésnapok, névnapok és az is, hogy ha a feleség végig dolgozza a hetet, akkor legalább egy napra mentesítse a férje a munka, a főzés alól. Hiszem, hogy ezek mind fontosak – emelte ki.
A messengeren elküldött recepteknek egyébként nagyon jó a fogadtatása, nem beszélve arról, hogy Gézának korábban volt egy 33 részből álló műsora a Dikh tévén, és az ott bemutatott recepteket sokan elkészítették, a visszajelzések kedvezőek.
Ásós Géza a nagy kedvenccel érkezett Dombegyházra
A cigányvendéglős szombaton a dombegyházi falunapon kínálta finomságait. Nem lehetett nem észre venni Ásós Géza sátrát, ahol folyamatosan éhes falunapozók válogattak a széles kínálatból.