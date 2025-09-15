szeptember 15., hétfő

Szakácskönyv

1 órája

A cigányvendéglős megosztja titkait, otthon is elkészítheti Ásós Géza különleges ételeit

Címkék#Ásós Géza#étel#emlék#szakácskönyv

Van egy étterem, ahol minden falat egy különleges történetet is rejt. Hamarosan nem csak a tányéron, hanem egy szakácskönyv lapjain is feltárulnak Ásós Géza különleges ételeinek titkai.

Papp Gábor

Ásós Géza, a népszerű cigányvendéglős hosszú óta készít finomnál finomabb ételeket, így nem csoda, hogy vendégei, vevői gyakran kérik tőle ételeinek receptjeit.

Ásós Géza ott segít, ahol tud
Ásós Géza ismét nagy fába vágja a fejszéjét, különleges szakácskönyvet készít. Fotó: MW-archív

Ásós Géza mindig szívesen segít

– Az is megtörtént már, hogy vasárnap reggel megcsörrent a telefonom, és abban kértek tanácsot, hogy van egy tyúkjuk vagy éppen egy kakasuk, és mit készítsenek belőle – fogalmazott Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a békési Kira vendéglő vezetője, aki természetesen mindig szívesen segített.

A receptek mellé történetek is társulnak

Mint elmondta, úgy érzi, hogy tizenöt év alatt született annyi receptje, sajátos receptúrája, amit talán érdemes közzétenni egy szakácskönyvben.

A receptekhez mellé történetek is társulnak majd. Az elmúlt másfél évtizedben annyi fesztiválon, rendezvényen jártunk, hogy rengeteg emlék és sztori gyűlt össze, amelyek egy része szintén bekerül a könyvbe

 – fogalmazott Ásós Géza.

Szeretik az ízeit

Géza kérdésünkre elmondta, egyáltalán nem fél attól, hogy a szakácskönyv miatt csökkenne a forgalma. 
– A vendégek nagy része a hangulat és a beszélgetések miatt is jár étterembe vagy kifőzdébe. Nagyon fontosak az ünnepek, születésnapok, névnapok és az is, hogy ha a feleség végig dolgozza a hetet, akkor legalább egy napra mentesítse a férje a munka, a főzés alól. Hiszem, hogy ezek mind fontosak – emelte ki.

A messengeren elküldött recepteknek egyébként nagyon jó a fogadtatása, nem beszélve arról, hogy Gézának korábban volt egy 33 részből álló műsora a Dikh tévén, és az ott bemutatott recepteket sokan elkészítették, a visszajelzések kedvezőek.

Ásós Géza a nagy kedvenccel érkezett Dombegyházra

A cigányvendéglős szombaton a dombegyházi falunapon kínálta finomságait. Nem lehetett nem észre venni Ásós Géza sátrát, ahol folyamatosan éhes falunapozók válogattak a széles kínálatból.

 

