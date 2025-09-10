szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Falunap

1 órája

Ásós Géza sose pihen, falunapon eteti meg a jó népet

Címkék#Dombegyház#cigányvendéglős#rendezvény#Ásós Géza#önkormányzat#Dinyés Ildikó

Kóstoltad már, milyen a cigányvendéglősnek a főztje? Ha nem, Ásós Géza ebben a dél-békési községben jól lakatja a népet.

Csete Ilona

Dombegyház szórakoztató, vidám hétvégére készül, az önkormányzat az idei falunapon arra törekszik, minél sokszínűbb legyen a program. Lesz rengeteg újdonság, ezt tudta meg hírportálunk Dinyés Ildikó polgármestertől.

Ásós Géza cigány vendéglős főztje
Ásós Géza finom ételekkel készül. Fotó: Beol-archívum

A dél-békési település például a magyar-román határ melletti, Nagyiratossal megerősíti testvértelepülési megállapodását. Érkezik hozzájuk kondérjaival Ásós Géza is Az ország első cigányvendéglőse vállalta, hogy az egész rendezvény ideje alatt finom ételekkel látja el a közönséget. Mert vallja, a jó hangulat mellé az ízek is hozzátartoznak egy közösség ünnepén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu