Ásós Géza sose pihen, falunapon eteti meg a jó népet

Dombegyház szórakoztató, vidám hétvégére készül, az önkormányzat az idei falunapon arra törekszik, minél sokszínűbb legyen a program. Lesz rengeteg újdonság, ezt tudta meg hírportálunk Dinyés Ildikó polgármestertől.

Ásós Géza finom ételekkel készül. Fotó: Beol-archívum

A dél-békési település például a magyar-román határ melletti, Nagyiratossal megerősíti testvértelepülési megállapodását. Érkezik hozzájuk kondérjaival Ásós Géza is Az ország első cigányvendéglőse vállalta, hogy az egész rendezvény ideje alatt finom ételekkel látja el a közönséget. Mert vallja, a jó hangulat mellé az ízek is hozzátartoznak egy közösség ünnepén.