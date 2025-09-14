51 perce
Ásós Géza az ínyenceket, a slágergyárosok a bulizókat csalták ki a falunapra – galériával, videóval
Ízek kavalkádjáról, a gasztronómia sokszínűségéről, remek hangulatról, a szórakozásról szólt a szombati nap ezen a dél-békési településen. A falunap idén nem telhetett el gumicukorkák, palacsinták, bográcsban főtt, magyaros ételek, no és Ásós Géza és persze a színpadi programok nélkül. Akikkel mi összefutottunk, ők szinte mindent kóstoltak, majd jól lakottan tapsoltak, csápoltak, táncoltak a fellépők műsorán. Mutatjuk, hol jártunk!
Micsoda buli volt! Dombegyház főútján kocsisorok között érkeztünk a falunap helyszínére szombaton délután, ahol Ásós Géza is várta finom ételeivel az embereket. Éppen olyan várakozás volt bennünk, amit a falubeliektől is tapasztaltuk: a kirakodóvásárban gumicukorkát vettünk, de zsákbamacska is csábított bennünket, annak viszont ellenálltunk, de csak azért, mert a színpadon éppen Oszi cicával buliztak a helyiek és a nagy taps elvonta a figyelmünket.
Ásós Géza a nagy kedvenccel érkezett
Nem lehetett nem észre venni Ásós Géza cigányvendéglős sátrát, ahol folyamatosan éhes falunapozók válogattak a széles kínálatból.
– Ezen a falun átutaztam sokszor. Akkoriban, vagy 20 éve, Romániában dolgoztam gipszkarton-szerelőként. Aradi építkezésre jártunk. Most viszont nem mentünk tovább, a polgármester, Dinyés Ildikó meghívott, mi pedig örömmel jöttünk. Hoztuk Dombegyházra a megszokott ízvilágunkat, fűszerezéseinket, ételeinket. Megállapítottuk, hogy elnyerte a helyiek tetszését. Szépen fogyott a nagy kedvenc, a füstölt csülkös pacal. Az önkormányzat megrendelt 500 adag töltött káposztát is – nyilatkozta Ásós Géza, de már sorban állók várták, hogy kiszolgálja őket, ezért mentünk tovább, méghozzá a Dombegyházi Díszítőművészeti Szakkör kiállításának helyszínére, ahol az asszonyok lelkesen meséltek munkáikról, közösségükről, sikereikről.
Dombegyházi falunapFotók: Csete Ilona
Palacsinta, töltött káposzta: az emberek imádták
A piactér másik végében 11 főzőcsapat versengett, marhapörköltet készített Kiss Mihály és baráti társasága. Ők a Dombegyházról elszármazott tehetségtelen, amatőr szakácsok köre fantázianévvel neveztek. Amerre jártunk, mindenütt sütöttek, főztek... Megálltunk a Szatymazról érkezett palacsintásoknál is, akik akkor már a 650. édes kedvencet osztották ki a falunapozóknak ingyen. A kilók viszont senkire nem rakódtak, mert a focipályán meccs volt, az ugrálóvár körül mindig nagy volt a sokadalom, a slágerek hallatán pedig sokan táncoltak.
Dinyés Ildikóval is összefutottunk, akitől megkérdeztük: mitől más az idei falunap?
– Úgy döntöttünk, a kettő helyett egy napra szervezzük a programjainkat, szinte megállás nélkül vannak minden korosztályt megszólító műsorok.
Slágerekre táncolók égették a kalóriát
– A vendéglátásba bekapcsolódott a román és roma nemzetiségi önkormányzat is éppen úgy, ahogy mi, ingyen kínáltuk az Ásós Géza főzte töltött káposztát. Itt senki maradt ma éhes, de a kikapcsolódásról is gondoskodtunk, a színpadon folyamatosan váltották egymást a slágergyárosok – nyilatkozta a település vezetője. És éppen ekkor mondta be a mikrofonba az operett műsorával nagy sikert aratott Leblanc Győző, hogy milyen jó hely ez a Dombegyház, ide máskor is eljön! Ahogy eljött az idei bulira Opitz Barbi, Delhusa Gjon, Zoltán Erika is.
Ezen a napon erősítette meg a magyar-román határ menti testvértelepülési kapcsolatát Dombegyház és Nagyiratos, ezt Dinyés Ildikó és Papp Attila polgármesterek jelentették be a színpadon.
Brutális K-Pop láz a Csaba Centerben: a király a legjobb formáját hozta – galériával, videóval