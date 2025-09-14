Ásós Géza az ínyenceket, a slágergyárosok a bulizókat csalták ki a falunapra – galériával, videóval

Micsoda buli volt! Dombegyház főútján kocsisorok között érkeztünk a falunap helyszínére szombaton délután, ahol Ásós Géza is várta finom ételeivel az embereket. Éppen olyan várakozás volt bennünk, amit a falubeliektől is tapasztaltuk: a kirakodóvásárban gumicukorkát vettünk, de zsákbamacska is csábított bennünket, annak viszont ellenálltunk, de csak azért, mert a színpadon éppen Oszi cicával buliztak a helyiek és a nagy taps elvonta a figyelmünket.

Ásós Géza is finom falatokkal lepte meg a falunap népét. Fotó: A szerző felvétele

Ásós Géza a nagy kedvenccel érkezett

Nem lehetett nem észre venni Ásós Géza cigányvendéglős sátrát, ahol folyamatosan éhes falunapozók válogattak a széles kínálatból.

– Ezen a falun átutaztam sokszor. Akkoriban, vagy 20 éve, Romániában dolgoztam gipszkarton-szerelőként. Aradi építkezésre jártunk. Most viszont nem mentünk tovább, a polgármester, Dinyés Ildikó meghívott, mi pedig örömmel jöttünk. Hoztuk Dombegyházra a megszokott ízvilágunkat, fűszerezéseinket, ételeinket. Megállapítottuk, hogy elnyerte a helyiek tetszését. Szépen fogyott a nagy kedvenc, a füstölt csülkös pacal. Az önkormányzat megrendelt 500 adag töltött káposztát is – nyilatkozta Ásós Géza, de már sorban állók várták, hogy kiszolgálja őket, ezért mentünk tovább, méghozzá a Dombegyházi Díszítőművészeti Szakkör kiállításának helyszínére, ahol az asszonyok lelkesen meséltek munkáikról, közösségükről, sikereikről.