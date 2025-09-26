58 perce
Áll a sátor, indul az őszi, téli szezon, a tyeplát is rendbehozták - galériával, videóval
Szombaton reggel 6-tól, szűk kéthetes átállás után bárki úszhat, szaunázhat, mehet a gőzbe vagy üldögélhet a tyeplában a békéscsabai Árpád-fürdőben. Ami jó hír, a belépők, bérletek árai nem emelkedtek. A nyitás előtt órákban a csabai fürdőben jártunk.
Az uszoda vizének leürítésével kezdték meg a téli üzemmódra átállást a békéscsabai Árpád-fürdő területén szeptember 15-én. Zsadon Endre igazgató pénteken, ottjártunkkor elmondta, 2200 köbméter vizet engedtek az Élővíz-csatornába, vízmintavétel után, hatósági engedéllyel. Ezután a csapat felállította a sátrat, feltöltötték vízzel az uszodát, és itt is elvégezték a vízminőség beállítását.
A burkolati hibák javítását is elvégezték
– A gyógyvízellátó rendszer, a tározók, hőcserélők, vezetékek tisztítása, karbantartása is megtörtént – emelte ki Zsadon Endre. Mint mondta, külső vállalkozók bevonásával a burkolati hibák (medencék, járófelületek) javítását is elvégezték.
Az uszoda vízhőmérséklete 25-28 fok lesz
Zsadon Endre érdeklődésünkre elmondta, az uszoda vízhőmérséklete 25-28 fok lesz továbbra is, a szabvány szerint. És hogy mi a tyepla? A csabaiak hívják így már jó régen a gyógyvizes medencéket bent és kint. A kültéri, termálvizes medencék felett is végig kiegészítették a nyári, árnyékoló sátrat, hogy védjen az őszi, téli időjárás viszontagságaitól.
Az Árpád-fürdő készen áll a nyitásraFotók: Bencsik Ádám
A csabai Árpád-fürdő nyitva tartása roppant egyszerű
Bátran állíthatjuk, az utolsó órákban is mindenki azon dolgozott, hogy szombaton reggel a legkomfortosabb környezetbe érkezzenek a fürdővendégek. Természetesen a belépők árai sem mellékesek, ezek megtalálhatók a fürdő honlapján. Érdemes utánanézni, mert számos kedvezményes lehetőséget biztosítanak, akár pár órás ott-tartózkodásra, akár szezonbérletre, nyugdíjas és diákbérletre, a Csaba Kártya pedig tovább csökkentheti az árat. Azt is megtudtuk, az őszi, téli nyitva tartás roppant egyszerű: minden nap 6-20 óra között kereshetik fel az Árpád-fürdőt.
