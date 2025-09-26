Áll a sátor, indul az őszi, téli szezon, a tyeplát is rendbehozták - galériával, videóval

Az uszoda vizének leürítésével kezdték meg a téli üzemmódra átállást a békéscsabai Árpád-fürdő területén szeptember 15-én. Zsadon Endre igazgató pénteken, ottjártunkkor elmondta, 2200 köbméter vizet engedtek az Élővíz-csatornába, vízmintavétel után, hatósági engedéllyel. Ezután a csapat felállította a sátrat, feltöltötték vízzel az uszodát, és itt is elvégezték a vízminőség beállítását.

Az Árpád-fürdő nyitásra kész, szombaton reggel kezdődik az az őszi és téli szezon. Fotó: Bencsik Ádám

A burkolati hibák javítását is elvégezték

– A gyógyvízellátó rendszer, a tározók, hőcserélők, vezetékek tisztítása, karbantartása is megtörtént – emelte ki Zsadon Endre. Mint mondta, külső vállalkozók bevonásával a burkolati hibák (medencék, járófelületek) javítását is elvégezték.

Az uszoda vízhőmérséklete 25-28 fok lesz

Zsadon Endre érdeklődésünkre elmondta, az uszoda vízhőmérséklete 25-28 fok lesz továbbra is, a szabvány szerint. És hogy mi a tyepla? A csabaiak hívják így már jó régen a gyógyvizes medencéket bent és kint. A kültéri, termálvizes medencék felett is végig kiegészítették a nyári, árnyékoló sátrat, hogy védjen az őszi, téli időjárás viszontagságaitól.