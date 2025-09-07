1 órája
Kiderült, meddig süttetheti a hasát a csabai strandon
Bár még meleg van, a naptár egyre jobban őszbe hajlik, így jön a megszokott átállás a békéscsabai strandon.
A fürdő rendszeres vendégei már megszokhatták az elmúlt években, hogy az őszi átállás idejére pár napra bezár a békéscsabai Árpád Gyógy-és Strandfürdő. Így történik ez ebben az esztendőben is, a fürdő a honlapján közölte, hogy szeptember 15-től zárva tart. Nyitás szeptember 27-én 6 órakor, akkorra felkerül a sátor az 50 méteres medencére.
Új versenyuszodát kaphat a város
A Békéscsabára tervezett állami beruházások között szerepel egy új versenyuszoda is. Ezzel kapcsolatban portálunknak adott interjújában Szarvas Péter polgármester elmondta: – Az Árpád fürdőben folyamatos a feszültség az 50 méteres medence miatt, hiszen egyszerre veszik igénybe az edzéseik során a sportolók, illetve vendégek. Egyértelmű, hogy plusz vízfelületre van szükség.
Amit a lázas, daganatos nőért megtettek a kórházban, azt szavakkal le sem tudja írni