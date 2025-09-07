szeptember 7., vasárnap

Őszi átállás

3 órája

Kiderült, meddig süttetheti a hasát a csabai strandon

Címkék#sátor#békéscsabai#Árpád Gyógy-és Strandfürdő#naptár

Bár még meleg van, a naptár egyre jobban őszbe hajlik, így jön a megszokott átállás a békéscsabai strandon.

Beol.hu

A fürdő rendszeres vendégei már megszokhatták az elmúlt években, hogy az őszi átállás idejére pár napra bezár a békéscsabai Árpád Gyógy-és Strandfürdő. Így történik ez ebben az esztendőben is, a fürdő a honlapján közölte, hogy szeptember 15-től zárva tart. Nyitás szeptember 27-én 6 órakor, akkorra felkerül a sátor az 50 méteres medencére.

Az 50 méteres medence fölé felkerül a sátor. Fotó: Beol-archívum

 Új versenyuszodát kaphat a város

A Békéscsabára tervezett állami beruházások között szerepel egy új versenyuszoda is. Ezzel kapcsolatban portálunknak adott interjújában Szarvas Péter polgármester elmondta: – Az Árpád fürdőben folyamatos a feszültség az 50 méteres medence miatt, hiszen egyszerre veszik igénybe az edzéseik során a sportolók, illetve vendégek. Egyértelmű, hogy plusz vízfelületre van szükség. 

 

