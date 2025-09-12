Bezár a népszerű strand, itt vannak az okok

Szarvas Péter polgármester pénteken sajtótájékoztatón elmondta, valamint a Facebook-oldalán is közölte, hogy a nyáriról átáll téli üzemmódra a békéscsabai strand, az Árpád fürdő, ennek keretében a méretes sátrat is felállítják az 50 méteres medence fölé.

Másfél hétre lakat kerül a békéscsabai strandra, átállnak téliről nyári üzemmódra. Fotó: MW

Ezért tart zárva az Árpád fürdő

– Ezért tart zárva az Árpád fürdő szeptember 15. és 26. között, másfél héten keresztül, a tervek szerint szeptember 27-én nyit ki újra – mondta.

Mit kért a városvezető az üzemeltetőtől?

A városvezető hangsúlyozta, hogy azt a feladatot adta a békéscsabai strandot üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nek, hogy minél rövidebb idő alatt álljon át az Árpád fürdő a téliről és a nyári üzemmódra, a figyelemmel a vendégek, valamint az úszók, vízilabdázók érdekeire.