szeptember 12., péntek

Mária névnap

22°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakat alatt

56 perce

Bezár a népszerű strand, itt vannak az okok

Címkék#Árpád fürdő#üzemmódra#bezárás#strand

Lakat kerül a népszerű strandra – közölte a polgármester.

Licska Balázs

Szarvas Péter polgármester pénteken sajtótájékoztatón elmondta, valamint a Facebook-oldalán is közölte, hogy a nyáriról átáll téli üzemmódra a békéscsabai strand, az Árpád fürdő, ennek keretében a méretes sátrat is felállítják az 50 méteres medence fölé. 

Másfél hétre lakat kerül a békéscsabai strandra, átállnak téliről nyári üzemmódra. Fotó: MW

Ezért tart zárva az Árpád fürdő

– Ezért tart zárva az Árpád fürdő szeptember 15. és 26. között, másfél héten keresztül, a tervek szerint szeptember 27-én nyit ki újra – mondta.

Mit kért a városvezető az üzemeltetőtől?

A városvezető hangsúlyozta, hogy azt a feladatot adta a békéscsabai strandot üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nek, hogy minél rövidebb idő alatt álljon át az Árpád fürdő a téliről és a nyári üzemmódra, a figyelemmel a vendégek, valamint az úszók, vízilabdázók érdekeire.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu