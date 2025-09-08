Áram nélkül marad több utca is Békésben

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részletes listát közölt arról, hogy hol és mikor, milyen felhasználási helyeken lesz áramszünet közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatok miatt. Van olyan település, ahol több utcában, akár 12 órán át is lehet áramkimaradás.

Több utcában is áramszünet várható. Illusztráció: shutterstock.com

Hol várható áramszünet Békés vármegyében szeptember második hetében?

Békéscsabán szeptember 10-én a következő utcákban lesz áramszünet:

Berényi út

Hatház utca

Jókai utca

Kereki tanyák

Kereki út

Szarvasi út

Szent Imre utca

Szent László utca.

Eleken az alábbi utcákban kell áramszünetre számítani szeptember 10-én:

Erkel Ferenc utca

Gávai Gaal Jenő utca

Lőkösházi út

Radványi György utca.

Újkígyóson áramszünet szeptember 11-én várható a következő utcákban:

Apponyi utca

Dohány utca

Fő utca

Gyulai utca

Iskola utca

Jókai utca

Kis utca

Külterület

Nefelejcs utca

Rózsa utca

Szent István utca

Széchenyi utca

Temető utca

Tulipán utca

Árpád utca.

További részletek az MVM oldalán.

Változtak a villanyszámlák

Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala. Az MVM Next energiaszámla-változtatása az úgynevezett rezsiboxot érinti a villanyszámla és a gázszámla esetében is.

