1 órája
Áram nélkül marad több utca is Békésben
Szeptember második hetében több Békés vármegyei település is áram nélkül marad. Mutatjuk helyszíneket és az időpontokat.
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. részletes listát közölt arról, hogy hol és mikor, milyen felhasználási helyeken lesz áramszünet közcélú villamos hálózaton előre tervezett munkálatok miatt. Van olyan település, ahol több utcában, akár 12 órán át is lehet áramkimaradás.
Hol várható áramszünet Békés vármegyében szeptember második hetében?
Békéscsabán szeptember 10-én a következő utcákban lesz áramszünet:
- Berényi út
- Hatház utca
- Jókai utca
- Kereki tanyák
- Kereki út
- Szarvasi út
- Szent Imre utca
- Szent László utca.
Eleken az alábbi utcákban kell áramszünetre számítani szeptember 10-én:
- Erkel Ferenc utca
- Gávai Gaal Jenő utca
- Lőkösházi út
- Radványi György utca.
Újkígyóson áramszünet szeptember 11-én várható a következő utcákban:
- Apponyi utca
- Dohány utca
- Fő utca
- Gyulai utca
- Iskola utca
- Jókai utca
- Kis utca
- Külterület
- Nefelejcs utca
- Rózsa utca
- Szent István utca
- Széchenyi utca
- Temető utca
- Tulipán utca
- Árpád utca.
További részletek az MVM oldalán.
