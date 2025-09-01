szeptember 1., hétfő

MVM

1 órája

Hosszú a lista: több Békés vármegyei település is áram nélkül marad

Címkék#energiaszámla#villanyszámla#munkálatok#MVM

Szeptember első hetében hálózati munkákat végeznek több településen is. Tervezett áramszünetek következnek, mutatjuk a helyszíneket és az időpontokat.

Az MVM honlapján elérhető információk szerint szeptember 1-e és 7-e között több települést is érintő áramszünetre kell készülni Békés vármegyében, tervezett karbantartási munkálatok miatt. Van olyan település, ahol több utcában, akár 12 órán át is lehet áramkimaradás. A munkálatokra a szolgáltatás folyamatos biztonságos működtetése érdekében van szükség.

Több békési településen is áramszünet lesz
Áramszünet várható szeptember első hetében. Fotó: shutterstock.com

Áramszünet Békés vármegyében szeptember első hetében

Békéscsaba    Borona utca    1. - 9/2. 2. - 20664.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Csere Telep    9. - 9. 8. - 10.    2025.09.04.   07:30 - 15:30
Békéscsaba    Csongor utca    - 2. - 2.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Dobozi út    7. - 13907. 16. - 18618/2.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Epres utca    - 2. - 14    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Felsőnyomás    277. - 287. 250 - 300.    2025.09.01.   07:30 - 15:30
Békéscsaba    Földműves utca    1/1. - 20689. 2/1. - 20700.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Görbe utca    1. - 23/3. 2. - 13898.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Hétvezér utca    1. - 19. 2. - 22.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Kereki tanyák    923/1. - 923/1. 2. - 2.    2025.09.04.   07:30 - 15:30
Békéscsaba    Kereki út    929. - 929. 016/10. - 938.    2025.09.04.   07:30 - 15:30
Békéscsaba    Kodály Zoltán utca    19. - 29. 22. - 34.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Külterület    -    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Mandula utca    7. - 21. 2. - 24.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Nagydiófa utca    1. - 1. -    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Selyemakác utca    5. - 5. 2 - 64/1    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Vandháti út    7. - 19. 26. - 40.    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Békéscsaba    Áfonya utca    1. - 14317/6. 6. - 12    2025.09.02.   08:00 - 12:00
Csanádapáca    Alkotmány út    3. - 57. 2. - 1094.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Arany János utca    3 - 39. 2. - 38.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Bethlen Gábor utca    1. - 39. 2. - 30.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Damjanich János utca    77. - 121 32. - 42.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Dózsa György utca    1. - 1. 2. - 8.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Esze Tamás utca    1. - 29. 4. - 30.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Felszabadulás út    83/A. - 115. 74. - 108.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Jókai Mór utca    1. - 47. 2. - 56.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    József Attila utca    1. - 27. 6. - 24.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Liget utca    1. - 49. 2. - 52.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Pázmány Péter utca    - 44. - 44.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Szent Gellért út    9 - 969/2. 68 - 106.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Szent Imre utca    1. - 25. 2. - 26.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Szent István utca    1. - 23. 4. - 26.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Széchenyi István utca    25. - 51. 24. - 46.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Tanya    129. - 145. 14. - 144.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Vasút út    1. - 17. 2. - 32.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Csanádapáca    Zrínyi Miklós utca    21. - 41. 2. - 60.    2025.09.03.   07:30 - 17:30
Doboz    Galamb utca    1. - 15. 4. - 6    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Gátőrház    -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Hajnal utca    11. - 11. 2. - 8.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Hajós utca    17. - 19. 2. - 2.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Ibolya utca    1-3. - 2129 hrsz. 2. - 12.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Kárász utca    1. - 11/1. 6. - 22.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Körösbalpart tanya    - 4. - 4.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Remetei utca    1. - 37. 2. - 26.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Remény utca    1. - 11. 2. - 16.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Révész utca    1. - 11. 6. - 12.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Doboz    Tölgyes utca    61. - 2121/1 26 - 66.    2025.09.05.   07:30 - 15:30

Gyula    Birs utca    7/B. - 7/B. 6. - 6.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Blanár László utca    1. - 11. 4 - 14.    2025.09.04.   08:00 - 20:00
Gyula    Bodoky utca    15. 3 ajtó - 23. -    2025.09.04.   08:00 - 20:00
Gyula    Cinke utca    - 16. - 16.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Cseresznye utca    19. - 11001/178. -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Dió utca    3. - 3. -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Fecske utca    -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Gyémánt utca    7. - 43. 8. - 11202/158    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Hosszú utca    1. - 1 -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Hosszúkás utca    11 - 11. -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Hátsó utca    - 11202/96. - 11202/110.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Jókai Mór utca    19. - 29. 20 - 30.    2025.09.04.   08:00 - 20:00
Gyula    Kajszi utca    11001/179. - 11001/179. -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Kócsag utca    9. - 11207/77 6. - 12.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Köröspart utca    5. - 5. -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Külterület tanya    11001/43 - 11001/43 -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Kőrös Balpart    51. - 51.  -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Meggy utca    - 8. - 8.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Nagyfenék tanya    23. - 11001/71 24 - 11010/25.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Napos utca    39. - 43. 11202/131 - 11202/131    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Retek utca    7. - 7. -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Rigó utca    3. - 9/A -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Rita utca    - 4. - 4.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Rózsa utca    35/B. - 35/B. 2. - 44    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Stéberl András utca    1. - 9. 4. - 12.    2025.09.04.   08:00 - 20:00
Gyula    Szanazug    1 - 11207/134. 6. - 111004/10    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Szanazug hrsz    11015/20. - 11015/20. -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Szanazug-Csillag sor    - 11020/29 - 11020/29    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Szanazug-Rózsa utca    - 34. - 11202/92.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Szeregyháza    - 28 - 28    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Szeregyháza tanya    7. - 67. 6. - 11202/157    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Széna utca    - 10. - 11202/73    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Szőlő utca    11. - 11. -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Tiszafa utca    11 - 11 11004/11. - 11004/11.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Túzok utca    13 - 13 -    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Tünde utca    - 1102. - 1102.    2025.09.05.   07:30 - 15:30
Gyula    Zártkertek    11015/15 - 11207/62 -    2025.09.05.   07:30 - 15:30

További részletek az MVM oldalán.

Megváltozott a villanyszámla és a gázszámla első oldala  

Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala. Az MVM Next energiaszámla-változtatása az úgynevezett rezsiboxot érinti a villanyszámla és a gázszámla esetében is.
 

 

