1 órája
Hosszú a lista: több Békés vármegyei település is áram nélkül marad
Szeptember első hetében hálózati munkákat végeznek több településen is. Tervezett áramszünetek következnek, mutatjuk a helyszíneket és az időpontokat.
Az MVM honlapján elérhető információk szerint szeptember 1-e és 7-e között több települést is érintő áramszünetre kell készülni Békés vármegyében, tervezett karbantartási munkálatok miatt. Van olyan település, ahol több utcában, akár 12 órán át is lehet áramkimaradás. A munkálatokra a szolgáltatás folyamatos biztonságos működtetése érdekében van szükség.
Áramszünet Békés vármegyében szeptember első hetében
Békéscsaba Borona utca 1. - 9/2. 2. - 20664. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Csere Telep 9. - 9. 8. - 10. 2025.09.04. 07:30 - 15:30
Békéscsaba Csongor utca - 2. - 2. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Dobozi út 7. - 13907. 16. - 18618/2. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Epres utca - 2. - 14 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Felsőnyomás 277. - 287. 250 - 300. 2025.09.01. 07:30 - 15:30
Békéscsaba Földműves utca 1/1. - 20689. 2/1. - 20700. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Görbe utca 1. - 23/3. 2. - 13898. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Hétvezér utca 1. - 19. 2. - 22. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Kereki tanyák 923/1. - 923/1. 2. - 2. 2025.09.04. 07:30 - 15:30
Békéscsaba Kereki út 929. - 929. 016/10. - 938. 2025.09.04. 07:30 - 15:30
Békéscsaba Kodály Zoltán utca 19. - 29. 22. - 34. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Külterület - 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Mandula utca 7. - 21. 2. - 24. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Nagydiófa utca 1. - 1. - 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Selyemakác utca 5. - 5. 2 - 64/1 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Vandháti út 7. - 19. 26. - 40. 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Békéscsaba Áfonya utca 1. - 14317/6. 6. - 12 2025.09.02. 08:00 - 12:00
Csanádapáca Alkotmány út 3. - 57. 2. - 1094. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Arany János utca 3 - 39. 2. - 38. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Bethlen Gábor utca 1. - 39. 2. - 30. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Damjanich János utca 77. - 121 32. - 42. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Dózsa György utca 1. - 1. 2. - 8. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Esze Tamás utca 1. - 29. 4. - 30. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Felszabadulás út 83/A. - 115. 74. - 108. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Jókai Mór utca 1. - 47. 2. - 56. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca József Attila utca 1. - 27. 6. - 24. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Liget utca 1. - 49. 2. - 52. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Pázmány Péter utca - 44. - 44. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Szent Gellért út 9 - 969/2. 68 - 106. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Szent Imre utca 1. - 25. 2. - 26. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Szent István utca 1. - 23. 4. - 26. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Széchenyi István utca 25. - 51. 24. - 46. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Tanya 129. - 145. 14. - 144. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Vasút út 1. - 17. 2. - 32. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Csanádapáca Zrínyi Miklós utca 21. - 41. 2. - 60. 2025.09.03. 07:30 - 17:30
Doboz Galamb utca 1. - 15. 4. - 6 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Gátőrház - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Hajnal utca 11. - 11. 2. - 8. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Hajós utca 17. - 19. 2. - 2. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Ibolya utca 1-3. - 2129 hrsz. 2. - 12. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Kárász utca 1. - 11/1. 6. - 22. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Körösbalpart tanya - 4. - 4. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Remetei utca 1. - 37. 2. - 26. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Remény utca 1. - 11. 2. - 16. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Révész utca 1. - 11. 6. - 12. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Doboz Tölgyes utca 61. - 2121/1 26 - 66. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Birs utca 7/B. - 7/B. 6. - 6. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Blanár László utca 1. - 11. 4 - 14. 2025.09.04. 08:00 - 20:00
Gyula Bodoky utca 15. 3 ajtó - 23. - 2025.09.04. 08:00 - 20:00
Gyula Cinke utca - 16. - 16. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Cseresznye utca 19. - 11001/178. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Dió utca 3. - 3. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Fecske utca - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Gyémánt utca 7. - 43. 8. - 11202/158 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Hosszú utca 1. - 1 - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Hosszúkás utca 11 - 11. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Hátsó utca - 11202/96. - 11202/110. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Jókai Mór utca 19. - 29. 20 - 30. 2025.09.04. 08:00 - 20:00
Gyula Kajszi utca 11001/179. - 11001/179. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Kócsag utca 9. - 11207/77 6. - 12. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Köröspart utca 5. - 5. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Külterület tanya 11001/43 - 11001/43 - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Kőrös Balpart 51. - 51. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Meggy utca - 8. - 8. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Nagyfenék tanya 23. - 11001/71 24 - 11010/25. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Napos utca 39. - 43. 11202/131 - 11202/131 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Retek utca 7. - 7. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Rigó utca 3. - 9/A - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Rita utca - 4. - 4. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Rózsa utca 35/B. - 35/B. 2. - 44 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Stéberl András utca 1. - 9. 4. - 12. 2025.09.04. 08:00 - 20:00
Gyula Szanazug 1 - 11207/134. 6. - 111004/10 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Szanazug hrsz 11015/20. - 11015/20. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Szanazug-Csillag sor - 11020/29 - 11020/29 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Szanazug-Rózsa utca - 34. - 11202/92. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Szeregyháza - 28 - 28 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Szeregyháza tanya 7. - 67. 6. - 11202/157 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Széna utca - 10. - 11202/73 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Szőlő utca 11. - 11. - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Tiszafa utca 11 - 11 11004/11. - 11004/11. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Túzok utca 13 - 13 - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Tünde utca - 1102. - 1102. 2025.09.05. 07:30 - 15:30
Gyula Zártkertek 11015/15 - 11207/62 - 2025.09.05. 07:30 - 15:30
További részletek az MVM oldalán.
Megváltozott a villanyszámla és a gázszámla első oldala
Augusztus 1-től megváltozott az villamos energia- és a földgázszámla első oldala. Az MVM Next energiaszámla-változtatása az úgynevezett rezsiboxot érinti a villanyszámla és a gázszámla esetében is.
Gyomorforgató állatkínzás Dél-Békésben: rendőrök térképezték fel a helyszínt
Érkeznek a nevek: népszerű zenekarok, fellépők az idei kolbászfesztiválon