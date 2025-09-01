Hosszú a lista: több Békés vármegyei település is áram nélkül marad

Az MVM honlapján elérhető információk szerint szeptember 1-e és 7-e között több települést is érintő áramszünetre kell készülni Békés vármegyében, tervezett karbantartási munkálatok miatt. Van olyan település, ahol több utcában, akár 12 órán át is lehet áramkimaradás. A munkálatokra a szolgáltatás folyamatos biztonságos működtetése érdekében van szükség.

Áramszünet várható szeptember első hetében. Fotó: shutterstock.com

Áramszünet Békés vármegyében szeptember első hetében

Békéscsaba Borona utca 1. - 9/2. 2. - 20664. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Csere Telep 9. - 9. 8. - 10. 2025.09.04. 07:30 - 15:30

Békéscsaba Csongor utca - 2. - 2. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Dobozi út 7. - 13907. 16. - 18618/2. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Epres utca - 2. - 14 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Felsőnyomás 277. - 287. 250 - 300. 2025.09.01. 07:30 - 15:30

Békéscsaba Földműves utca 1/1. - 20689. 2/1. - 20700. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Görbe utca 1. - 23/3. 2. - 13898. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Hétvezér utca 1. - 19. 2. - 22. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Kereki tanyák 923/1. - 923/1. 2. - 2. 2025.09.04. 07:30 - 15:30

Békéscsaba Kereki út 929. - 929. 016/10. - 938. 2025.09.04. 07:30 - 15:30

Békéscsaba Kodály Zoltán utca 19. - 29. 22. - 34. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Külterület - 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Mandula utca 7. - 21. 2. - 24. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Nagydiófa utca 1. - 1. - 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Selyemakác utca 5. - 5. 2 - 64/1 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Vandháti út 7. - 19. 26. - 40. 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Békéscsaba Áfonya utca 1. - 14317/6. 6. - 12 2025.09.02. 08:00 - 12:00

Csanádapáca Alkotmány út 3. - 57. 2. - 1094. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Arany János utca 3 - 39. 2. - 38. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Bethlen Gábor utca 1. - 39. 2. - 30. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Damjanich János utca 77. - 121 32. - 42. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Dózsa György utca 1. - 1. 2. - 8. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Esze Tamás utca 1. - 29. 4. - 30. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Felszabadulás út 83/A. - 115. 74. - 108. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Jókai Mór utca 1. - 47. 2. - 56. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca József Attila utca 1. - 27. 6. - 24. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Liget utca 1. - 49. 2. - 52. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Pázmány Péter utca - 44. - 44. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Szent Gellért út 9 - 969/2. 68 - 106. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Szent Imre utca 1. - 25. 2. - 26. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Szent István utca 1. - 23. 4. - 26. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Széchenyi István utca 25. - 51. 24. - 46. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Tanya 129. - 145. 14. - 144. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Vasút út 1. - 17. 2. - 32. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Csanádapáca Zrínyi Miklós utca 21. - 41. 2. - 60. 2025.09.03. 07:30 - 17:30

Doboz Galamb utca 1. - 15. 4. - 6 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Gátőrház - 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Hajnal utca 11. - 11. 2. - 8. 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Hajós utca 17. - 19. 2. - 2. 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Ibolya utca 1-3. - 2129 hrsz. 2. - 12. 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Kárász utca 1. - 11/1. 6. - 22. 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Körösbalpart tanya - 4. - 4. 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Remetei utca 1. - 37. 2. - 26. 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Remény utca 1. - 11. 2. - 16. 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Révész utca 1. - 11. 6. - 12. 2025.09.05. 07:30 - 15:30

Doboz Tölgyes utca 61. - 2121/1 26 - 66. 2025.09.05. 07:30 - 15:30