Egy kislányt zaklatott egy férfi a fürdőben, a gyermek anyja a nyilvánossághoz fordult

Megdöbbentő esetről számolt be a Békéscsaba napjainkban csoportban egy feldúlt anya. Elmondása szerint pénteken a 12 éves kislányával pihentek a strandon, de amikor a gyerek egyedül maradt, olyan történt, ami minden szülőt felzaklatna. A bejegyzésében arról számolt be, hogy rajtakapott egy 50 körüli férfit, aki beszélgetni és bókolni kezdett a kiskorú lányának.

Az anya elmondása szerint egy idős férfi kikezdett 12 éves lányával. Fotó: shutterstock.com

Vigyázzatok!!! Tegnap a strandon egy 50 körüli, kopasz pasas odament a 12 éves lányomhoz beszélgetni a medencében. Kérdezte, hogy sportol-e valamit és bókolgatott Neki, hogy milyen csinos. Majd amikor bementem a medencébe, és mondta neki, hogy jön anyukám, elszelelt onnan. Egyébként az anyukájával volt a férfi a strandon...

– olvasható a bejegyzésben.

Hogyan reagáltak az anya bejegyzésére?

A csoport tagjait feldühítette az eset, sokan azonnal találgatásokba kezdtek az illető kilétéről. Mások szerint ez egyértelműen pedofília. Voltak azért olyanok is, akik az anyát kérték számon, ugyanis szerintük ott helyben el kellett volna beszélgetni a férfival. Mások azt nehezményezték, hogy név nélkül osztotta meg a bejegyzést, mert szerintük így nem hiteles.

Az eset kapcsán megkerestük a fürdőt és a rendőrséget is. Mindkét helyen azt a választ kaptuk, hogy hozzájuk nem érkezett hivatalos bejelentés.