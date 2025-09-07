Megszakad a szív! Kidobták ezt a fájdalmas tekintetű kutyapárt!

A Dél-békési Állatvédő Egyesület közösségi oldalán számolt be a kidobott buldogokról.

Az állatvédők jól megfontolják, ki legyen az új gazdi. Ez a fajta hűséggel kötődik az emberhez. Forrás: Facebook

Két kihasznált, szerencsétlen kutya, ki tudja, hol éltek eddig, milyen sorsuk volt. Egy kan és egy szuka, ő fialtatva volt, látszik. Nagyon de nagyon ragaszkodnak egymáshoz, csak ők voltak egymásnak a nyomorban. Szeretnénk,ha együtt kerülnének majd gazdához. Hálásak minden jó szóért, simogatásért – írták az állatmentők a bejegyzésükben.

Ők az elítélt fajta, minden rosszat mondanak rájuk, holott az emberhez egyik legragaszkodóbbak. Hűséggel kötődnek gazdájukhoz. Ha valaki őket választja, az biztos, hogy életre szóló hálás társakat talál. Két gyönyörű kutya, egy merle és egy ezüst, 3-4 év körüliek.