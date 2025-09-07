1 órája
Megszakad a szív! Kidobták ezt a fájdalmas tekintetű kutyapárt!
A fotókat nézve nyomorúságos sorsa lehetett a kutyapárnak, a tekintetük árulkodó. Állatvédők mentették meg őket. Ismét egy példa, arra, micsoda felelőtlen és embertelen magatartásra vall, ha valaki kidob kutyát.
A Dél-békési Állatvédő Egyesület közösségi oldalán számolt be a kidobott buldogokról.
Két kihasznált, szerencsétlen kutya, ki tudja, hol éltek eddig, milyen sorsuk volt. Egy kan és egy szuka, ő fialtatva volt, látszik. Nagyon de nagyon ragaszkodnak egymáshoz, csak ők voltak egymásnak a nyomorban. Szeretnénk,ha együtt kerülnének majd gazdához. Hálásak minden jó szóért, simogatásért – írták az állatmentők a bejegyzésükben.
Ők az elítélt fajta, minden rosszat mondanak rájuk, holott az emberhez egyik legragaszkodóbbak. Hűséggel kötődnek gazdájukhoz. Ha valaki őket választja, az biztos, hogy életre szóló hálás társakat talál. Két gyönyörű kutya, egy merle és egy ezüst, 3-4 év körüliek.
