Állatvédelem

5 órája

Megszakad a szív! Kidobták ezt a fájdalmas tekintetű kutyapárt!

A fotókat nézve nyomorúságos sorsa lehetett a kutyapárnak, a tekintetük árulkodó. Állatvédők mentették meg őket. Ismét egy példa, arra, micsoda felelőtlen és embertelen magatartásra vall, ha valaki kidob kutyát.

Csete Ilona

A Dél-békési Állatvédő Egyesület közösségi oldalán számolt be a kidobott buldogokról.

Két kidobott buldogot találtak az állatvédők
Az állatvédők jól megfontolják, ki legyen az új gazdi. Ez a fajta hűséggel kötődik az emberhez. Forrás: Facebook

Két kihasznált, szerencsétlen kutya, ki tudja, hol éltek eddig, milyen sorsuk volt. Egy kan és egy szuka, ő fialtatva volt, látszik. Nagyon de nagyon ragaszkodnak egymáshoz, csak ők voltak egymásnak a nyomorban. Szeretnénk,ha együtt kerülnének majd gazdához. Hálásak minden jó szóért, simogatásért – írták az állatmentők a bejegyzésükben.

Ők az elítélt fajta, minden rosszat mondanak rájuk, holott az emberhez egyik legragaszkodóbbak. Hűséggel kötődnek gazdájukhoz. Ha valaki őket választja, az biztos, hogy életre szóló hálás társakat talál. Két gyönyörű kutya, egy merle és egy ezüst, 3-4 év körüliek. 

 

 

