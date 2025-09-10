szeptember 10., szerda

Itt a teljes lista: több Békés vármegyei állatvédő szervezet is sikerrel pályázott

Megjelent az a lista, mely tartalmazza az állatvédelmi pályázat eredményes szereplőit. Az Igazságügyi Minisztérium kiírásán több Békés vármegyei állatvédő szervezet is sikerrel pályázott.

Beol.hu

– Megjelentek az Igazságügyi Minisztérium által biztosított forrásból Az állatvédő szervezetek támogatása című pályázati kiírás eredményei. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján közzétett döntési lista szerint az eredményesen pályázó szervezetek között több Békés vármegyei egyesület is szerepel. Mutatjuk az állatvédelmi pályázaton elnyert összegeket.

Sikeresen szerepeltek a Békés vármegyei állatvédők.
Több Békés vármegyei állatvédő szervezet is támogatást kapott. Fotó: shutterstock.com

Sikeresen szerepeltek a Békés vármegyei állatvédők

  • Battonyai Állatmentők Alapítványa – 3 250 000 forint támogatás
  • Battonyai Mancsok Alapítvány – 1 450 000 forint támogatás
  • Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesület – 6 250 000 forint támogatás
  • Dél-békési Állatvédő Egyesület – 1 450 000 forint támogatás
  • Gyulai Állatvédő Egyesület – 2 450 000 forint támogatás
  • Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány – 1 300 000 forint támogatás
  • Elhagyott Állatokért első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület – 2 350 000 forint támogatás
  • Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület – 2 750 000 forint támogatás
  • Orosházi Állatmentő Alapítvány – 1 250 000 forint támogatás
  • Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület – 2 250 000 forint támogatás
  • Viharsarki Állatőrség Alapítvány – 1 750 000 forint támogatás.

A lista szerint a legeredményesebb pályázó a Noé Állatotthon Alapítvány volt 11 millió forintos-, a második pedig az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány lett 10 300 000 forintos támogatással.

Nemrégiben Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos Békéscsabára látogatott, ahol Szarvas Péter polgármesterrel és dr. Takács Árpáddal ellátogatott a városi tulajdonban álló csabai állatmenhelyre, illetve külön is egyeztettek a létesítmény megújításáról.

 

