Itt a teljes lista: több Békés vármegyei állatvédő szervezet is sikerrel pályázott

– Megjelentek az Igazságügyi Minisztérium által biztosított forrásból Az állatvédő szervezetek támogatása című pályázati kiírás eredményei. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján közzétett döntési lista szerint az eredményesen pályázó szervezetek között több Békés vármegyei egyesület is szerepel. Mutatjuk az állatvédelmi pályázaton elnyert összegeket.

Több Békés vármegyei állatvédő szervezet is támogatást kapott. Fotó: shutterstock.com

Sikeresen szerepeltek a Békés vármegyei állatvédők

Battonyai Állatmentők Alapítványa – 3 250 000 forint támogatás

Battonyai Mancsok Alapítvány – 1 450 000 forint támogatás

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesület – 6 250 000 forint támogatás

Dél-békési Állatvédő Egyesület – 1 450 000 forint támogatás

Gyulai Állatvédő Egyesület – 2 450 000 forint támogatás

Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány – 1 300 000 forint támogatás

Elhagyott Állatokért első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület – 2 350 000 forint támogatás

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület – 2 750 000 forint támogatás

Orosházi Állatmentő Alapítvány – 1 250 000 forint támogatás

Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület – 2 250 000 forint támogatás

Viharsarki Állatőrség Alapítvány – 1 750 000 forint támogatás.

A lista szerint a legeredményesebb pályázó a Noé Állatotthon Alapítvány volt 11 millió forintos-, a második pedig az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány lett 10 300 000 forintos támogatással.

Nemrégiben Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos Békéscsabára látogatott, ahol Szarvas Péter polgármesterrel és dr. Takács Árpáddal ellátogatott a városi tulajdonban álló csabai állatmenhelyre, illetve külön is egyeztettek a létesítmény megújításáról.