Itt a teljes lista: több Békés vármegyei állatvédő szervezet is sikerrel pályázott
Megjelent az a lista, mely tartalmazza az állatvédelmi pályázat eredményes szereplőit. Az Igazságügyi Minisztérium kiírásán több Békés vármegyei állatvédő szervezet is sikerrel pályázott.
– Megjelentek az Igazságügyi Minisztérium által biztosított forrásból Az állatvédő szervezetek támogatása című pályázati kiírás eredményei. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján közzétett döntési lista szerint az eredményesen pályázó szervezetek között több Békés vármegyei egyesület is szerepel. Mutatjuk az állatvédelmi pályázaton elnyert összegeket.
Sikeresen szerepeltek a Békés vármegyei állatvédők
- Battonyai Állatmentők Alapítványa – 3 250 000 forint támogatás
- Battonyai Mancsok Alapítvány – 1 450 000 forint támogatás
- Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesület – 6 250 000 forint támogatás
- Dél-békési Állatvédő Egyesület – 1 450 000 forint támogatás
- Gyulai Állatvédő Egyesület – 2 450 000 forint támogatás
- Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány – 1 300 000 forint támogatás
- Elhagyott Állatokért első Sárréti Regionális Állatvédő Egyesület – 2 350 000 forint támogatás
- Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület – 2 750 000 forint támogatás
- Orosházi Állatmentő Alapítvány – 1 250 000 forint támogatás
- Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egyesület – 2 250 000 forint támogatás
- Viharsarki Állatőrség Alapítvány – 1 750 000 forint támogatás.
A lista szerint a legeredményesebb pályázó a Noé Állatotthon Alapítvány volt 11 millió forintos-, a második pedig az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány lett 10 300 000 forintos támogatással.
Nemrégiben Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos Békéscsabára látogatott, ahol Szarvas Péter polgármesterrel és dr. Takács Árpáddal ellátogatott a városi tulajdonban álló csabai állatmenhelyre, illetve külön is egyeztettek a létesítmény megújításáról.