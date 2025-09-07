22 perce
Több új beruházással léphet előre középtávon Békéscsaba, elárulta a részleteket a polgármester
Megjelent a közelmúltban egy kormányhatározat a következő tíz év tervezett fejlesztéseiről. A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is helyet kapott. Ennek apropóján adott interjút Szarvas Péter polgármester, sorra véve, hogy milyen fejlesztésekre van kilátás.
A közelmúltban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, amelyből kiderül, hogy milyen állami beruházásokkal tervez 2035 végéig a kormány. A 71 oldalas dokumentumban feltüntették, hogy milyen fejlesztésekről van szó, azoknak mettől meddig kell megvalósulniuk. A beruházások becsült értékét is szerepeltetik amellett, hogy melyik minisztérium mellé rendelték a projektet. A listában több békéscsabai fejlesztés is szerepet kapott, összességében több tízmilliárd forint értékben.
Fontos a kormánnyal való együttműködés a fejlesztések érdekében
Minden olyan kormányzati döntésnek örülni kell, amely arról szól, hogy Békéscsaba fejlesztése fontos, és arról, hogy az elkövetkező években a kormány komoly összeget fordítana a békési vármegyeszékhely fejlesztésére
– hangsúlyozta elöljáróban Szarvas Péter polgármester, majd így folytatta:
– Látni kell, hogy saját erőből százmilliós, milliárdos nagyságrendű fejlesztésekre az önkormányzatnak nincs lehetősége, ezért kiemelten fontos a kormánnyal való együttműködés. A Modern Városok Program békéscsabai fejezete igazi sikertörténet volt: attól kezdve, hogy megépült az M44-es, hogy iparterületek jöttek létre; a Wenckheim turista- és kerékpárúton, a Munkácsy Negyeden keresztül addig; hogy megtörtént a városi sportcsarnok felújítása, megépült a napelempark. A kormányhatározatban nagy időtáv szerepel, de Békéscsaba haladhat ütemesen, keressük a kormánnyal a kapcsolatot, hogy a terveket megvalósítsuk.
Immár engedélyes kiviteli tervekkel is rendelkezik Békéscsaba
– Melyek azok a kormányhatározatban szereplő békéscsabai projektek, amelyeknél rendelkezik akár konkrét tervekkel is az önkormányzat?
– Ilyen például az Andrássy Gyula gimnázium leendő tornaterme. Elkészült az engedélyes kiviteli terv, szintén kormányzati forrásból, és fontos, hogy a legelismertebb, legsikeresebb középiskola méltó tornateremmel rendelkezzen. Ugyancsak megvannak a beruházás indításához szükséges tervek a Gyulai utat és a Dobozi utat összekötő 450 méteres szakaszra vonatkozóan, mint ahogy az Építők útja második ütemére is. Egy komplex program részeként megépítenénk a Mokry utcától az északnyugati iparterület felé, a vasútvonal mellett a kerékpárutat, illetve korszerűsítenénk a Dobozi úti bicikliút középső, egyelőre nem felújított szakaszát.
Az állami beruházások között van a versenyuszoda és a multifunkciós sportcsarnok is
– A kormányhatározat szerint több mint 50 milliárd forintba kerülne egy versenyuszoda és egy multifunkciós sportcsarnok. Miért szükségesek ezek a fejlesztések?
– Békéscsaba azon kevés vármegyeszékhely közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek fedett uszodával. Pedig a városban a vizes sportágak erősek, az úszó- és a vízilabdaklub több száz igazolt sportolóval működik. Az Árpád fürdőben folyamatos a feszültség az 50 méteres medence miatt, hiszen egyszerre veszik igénybe az edzéseik során a sportolók, illetve vendégek. Egyértelmű, hogy plusz vízfelületre van szükség. A multifunkciós sportcsarnok 3000 férőhelyes lenne, sport- és kulturális rendezvényeknek adhatna otthont. Mind a kettőre elkészültek az engedélyes kiviteli tervek, mind a két létesítmény a Gyulai úton, a városi sportcsarnok mögötti területen kapna helyet. Nem véletlen, hogy itt építettük ki a napelemparkot és a geotermikus technológiát, hogy ezeket a létesítményeket is elláthassuk megújuló energiával, csökkentve ezzel az üzemeltetési költségeket.
További parkolókra lenne szükség a békési vármegyeszékhelyen
– Bár a városi közgyűlés ülésén rendre szóba kerül témaként a parkolás, a veszélyes kereszteződések vagy a zebrák, kijelölt gyalogos-átkelőhelyek ügye, újdonságként tűnik a kormányhatározat alapján, hogy közlekedésbiztonsági és parkolóépítési programra kaphat forrást Békéscsaba.
– Egyre több az autó a városban a statisztikák szerint is, és városrészeként ugyan eltérő mértékben, de nincs elég burkolt parkolóhely. Azonban most is azt mondom, hogy találhat bárki parkolóhelyet, persze lehet, hogy nem pont közvetlenül az otthona előtt. Mindenesetre közterület-fejlesztés érdekében fordultunk a kormányhoz, hogy segítse elő ezt a folyamatot. A belvárosban nem igazán van szabad hely, ahol további parkolókat lehetne építeni. A lakótelepeknél igen, viszont figyelni kell, hogy a burkolt parkolók létesítése milyen változást eredményezne a zöldfelületekben, a környezetben.
Utakra és járdákra ugyancsak érkezhet több milliárd forint
– Belterületi utak, külterületi utak, járdák fejlesztése is szerepel a csomagban.
– A kormány 7 milliárd forintos támogatásából pár éve leaszfaltoztunk 90 belterületi földes utcát, ami óriási előrelépést jelentett a város életében. Maradt azonban mintegy 50 további utca – csak belterületen –, amelyek burkolásra várnak. Saját forrásból elkészítettük az engedélyes kiviteli terveket nyolc utcára vonatkozóan, de a kivitelezésre egyelőre nincs forrás, és a többi utca aszfaltozásáról sem mondtunk le. Ebben is számítunk a kormány segítségére. Külterületi utakra vonatkozóan van egy beadott pályázatunk, a Kereki utcára vonatkozóan. Ugyancsak néhány éve több mint 2 milliárd forintból több mint 150 helyszínen újultak meg, épültek járdaszakaszok. Természetesen maradtak korszerűsítésre váró részek, ezt tapasztalom a beérkező észrevételekből, lakossági jelzésekből is. Tehát külső forrással lehetne folytatni a programot.
Újabb szárnnyal lehetne bővíteni az Életfa idősek otthonát
– Egymilliárd forintot állítottak be az Életfa idősek otthonának bővítésére. Ez mit jelentene?
– Országos probléma, hogy szűkös a bentlakásos idősotthonok kapacitása, komoly várólisták vannak Békéscsabán is az önkormányzati és a kistérségi fenntartásban lévő intézményeknél. Az Életfa idősek otthonánál van akkora szabad terület, hogy lehetne egy újabb szárnnyal, 80-90 férőhellyel bővíteni. Az erre vonatkozó koncepció elkészült, de nem volt sem hazai, sem európai uniós pályázat a megvalósítására, ilyen mértékű saját forrás sem áll rendelkezésre. Bár a városban az Életfa és a kistérségi, Ady Endre utcai idősotthon mellett működnek egyházi és civil szervezeti fenntartásban is intézmények, nagy szükség lenne a bővítésre, az egyedül, de akár párban élő idősek megnyugtató elhelyezésére.
A Jókai színház komplex fejlesztése is elindulhatna
– A Jókai színház komplex fejlesztése 15 milliárd forintos beruházás lenne. Ez mit foglalna magában?
– A Jókai színház vezetése és csapata vigyáz a teátrum épületére, de a legnagyobb óvatosság mellett is van, ami elavult, gondolok itt a gépészetre, a színpadtechnikára, a nézőtérre, a folyosókra például. A Jókai színház volt az Alföld első kőszínháza a 19. század második felében. Toldozni-foltozni nem érdemes, teljes mértékben hozzá kell nyúlni az épülethez, amely hatalmas az Ibsen Házzal együtt. A gépészet, a belső terek, a nagyszínpad és a nézőtér felújítására megszülettek a tervek.
Kis, de korszerű repülőtér szerepel a célkitűzések között
– A békéscsabai repülőtér fejlesztése ugyancsak több tízmilliárd forintos tétellel jelent meg a kormányhatározatban. Milyen beruházásra van kilátás?
– A békéscsabai repülőtér jelenleg sportrepülésre, privát jetek fogadására és indítására, cargo-forgalomra alkalmas, és továbbra is kis, de korszerű repülőtér szerepel a célkitűzések között. Egy komplex fejlesztés az egész régió fejlődését elősegítené. Az a térség, ahol van vasút, van repülőtér, van autópálya, fejlődésre van ítélve; a beruházók, a befektetők ezeket keresik.
Voltak előrelépések, mind a vonatok, mind a buszok terén
– Milyen előrelépések történtek Békéscsabán azt követően, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter csaknem egy éve Békéscsabán járt?
– Az akkor tett ígéretek teljesítése jól halad. A Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának felújítására megérkezett a támogatás, sőt immár a beruházás is elkészült, lebontották az állványokat. A repülőtér működésére ugyancsak jött támogatás. A 120-as vonalon közlekedő vasúti szerelvények között is immár vannak korszerűek. A helyi buszközlekedésben fokozatosan cserélik, elég komoly arányban le is cserélték az autóbuszokat. Vannak ezek mellett is olyan ügyek, amelyeknél számíthatunk kedvező döntésekre.
Nőtt a befektetők Békéscsaba iránti érdeklődése
– Említette a befektetőket. Milyen remények vannak egy cég érkezesére?
– Az M44-es megépítése, illetve az, hogy tovább épülne a magyar-román határ felé, továbbá a 120-as vasútvonal fejlesztése élénkítette a befektetők Békéscsaba iránti érdeklődését, vannak megkeresések, akár személyesen, akár írásban, amikor kérdésekre válaszolunk. Bízom benne, hogy azok közül, akik az elmúlt hónapokban érdeklődtek Békéscsaba iránt, lesz érkező is. Egy ilyen döntést viszont hónapok előznek meg: egy befektetőnek számításokat kell végeznie, fel kell mérnie a várható költségeket, meg kell vizsgálnia, van-e elég munkaerő. Olyan iparág is érkezhet a városba, amelynek jelenleg nincs komoly hagyománya itt. Fontos megemlíteni közben azt is: a békéscsabai cégek ugyancsak sokat fejlesztettek az elmúlt időszakban, ezt látni az építményadóból.
Olyan iparág illik a városhoz, amihez megvan a szakképzés is
– Milyen iparág megjelenését tudná elképzelni?
– Olyan iparág illik Békéscsabához, amihez megvan a szakképzés, ebből kifolyólag a szakképzett munkaerő. A Békéscsabai Szakképzési Centrum berkein belül két kiváló képzőközpont működik,
- a Gyulai úton a nyomdaipari tudás- és képzőközpont,
- a Kétegyházi úton a Légi és Gépipari Képzőközpont.
Tehát lehet gondolni akár a nyomda- és csomagolóanyag-iparra, a gépiparra, a légi iparra, fémmegmunkálásra. Emellett élelmiszer-feldolgozó üzemnek is lenne helye Békéscsabán. Bár van három komoly cég a városban, valamint kis és közepes vállalatok is foglalkoznak élelmiszer-feldolgozással, az agrártermékek jelentős része hozzáadott érték nélkül távozik a térségből. Máshol képződik a profit, a nyereség, ami itt is maradhatna.
