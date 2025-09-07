Több új beruházással léphet előre középtávon Békéscsaba, elárulta a részleteket a polgármester

A közelmúltban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, amelyből kiderül, hogy milyen állami beruházásokkal tervez 2035 végéig a kormány. A 71 oldalas dokumentumban feltüntették, hogy milyen fejlesztésekről van szó, azoknak mettől meddig kell megvalósulniuk. A beruházások becsült értékét is szerepeltetik amellett, hogy melyik minisztérium mellé rendelték a projektet. A listában több békéscsabai fejlesztés is szerepet kapott, összességében több tízmilliárd forint értékben.

A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is szerepel. Ezeket vettük sorba Szarvas Péter polgármesterrel.

Fotó: Dinya Magdolna

Fontos a kormánnyal való együttműködés a fejlesztések érdekében

Minden olyan kormányzati döntésnek örülni kell, amely arról szól, hogy Békéscsaba fejlesztése fontos, és arról, hogy az elkövetkező években a kormány komoly összeget fordítana a békési vármegyeszékhely fejlesztésére

– hangsúlyozta elöljáróban Szarvas Péter polgármester, majd így folytatta:

– Látni kell, hogy saját erőből százmilliós, milliárdos nagyságrendű fejlesztésekre az önkormányzatnak nincs lehetősége, ezért kiemelten fontos a kormánnyal való együttműködés. A Modern Városok Program békéscsabai fejezete igazi sikertörténet volt: attól kezdve, hogy megépült az M44-es, hogy iparterületek jöttek létre; a Wenckheim turista- és kerékpárúton, a Munkácsy Negyeden keresztül addig; hogy megtörtént a városi sportcsarnok felújítása, megépült a napelempark. A kormányhatározatban nagy időtáv szerepel, de Békéscsaba haladhat ütemesen, keressük a kormánnyal a kapcsolatot, hogy a terveket megvalósítsuk.

Immár engedélyes kiviteli tervekkel is rendelkezik Békéscsaba

– Melyek azok a kormányhatározatban szereplő békéscsabai projektek, amelyeknél rendelkezik akár konkrét tervekkel is az önkormányzat?

– Ilyen például az Andrássy Gyula gimnázium leendő tornaterme. Elkészült az engedélyes kiviteli terv, szintén kormányzati forrásból, és fontos, hogy a legelismertebb, legsikeresebb középiskola méltó tornateremmel rendelkezzen. Ugyancsak megvannak a beruházás indításához szükséges tervek a Gyulai utat és a Dobozi utat összekötő 450 méteres szakaszra vonatkozóan, mint ahogy az Építők útja második ütemére is. Egy komplex program részeként megépítenénk a Mokry utcától az északnyugati iparterület felé, a vasútvonal mellett a kerékpárutat, illetve korszerűsítenénk a Dobozi úti bicikliút középső, egyelőre nem felújított szakaszát.