Visszaszállt az idős masiniszta is a téglagyári mozdonyára – galériával, videóval

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a nemzetközi vasútmodell-kiállítás Békéscsabán. A vasutas művelődési ház nagytermében LEGO-város, a klubtermében pedig TT-es terepasztal kapott helyet, míg a vasútállomáson, az egykori váróban egy 55 méteres H0-s modulrendszer telt otthonra. A rendezvény keretében szombaton mozdonyparádét tartottak a vasútállomás rakodó területén, miközben az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot szervezett a Kígyósi úton.

Az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak (AKGV) pályahálózatának 150 méteres szakaszán folyamatosan zakatolt két mozdony, a kocsikon pedig mosolyogva, integetve utaztak a gyerekek. Sőt egy különleges vendég is feltűnt. Egy idős férfi is bejelentkezett a nyílt napra, és mondta, hogy annak idején ő vezette a mozdonyt. Az AKGV csapata számára is megdöbbentő volt a találkozás, örömtelinek mondták, hogy nemcsak a mozdony van meg, hanem a masiniszta is.

Az AKGV csapatának nevében nyilatkozó Józsa István Soma elmondta, hogy összesen mintegy 120 járművel rendelkeznek. Ezek között vannak mozdonyok is, amelyek közül öt működőképes, a nyílt napon kettőt mutattak be. A szürke a dévaványai, a zöld pedig a békési téglagyárban szolgált egykor, de mindkettő rendelkezik békéscsabai múlttal is.

Különleges szekérszállító vasúti kocsit is szereztek

A vasúti járművek között találni több különleges darabot is. Az egyik az a szekérszállító kocsi, amelyet főleg cukorrépa szállításakor vetettek be. A lényeg, hogy a szekeret rátették a kocsira. Főleg akkor vetették be ezt a módszert, amikor saras idő volt, és a sárban elakadt volna a szekér. De az elődök is tisztában voltak azzal, hogy egy ló könnyebben elhúz egy szekeret, ha az a sínen, mintha a földön gurulna, tehát akkor is beválhatott ez a szisztéma.