Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak

3 órája

Visszaszállt az idős masiniszta is a téglagyári mozdonyára – galériával, videóval

Címkék#terepasztal#Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak#legenda#vasutak csapat#mozdony

Folyamatosan zakatoltak a mozdonyok, a kocsikon utazó gyerekek pedig mosolyogtak, integettek. Az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot tartott szombaton békéscsabai, Kígyósi úti telephelyén, csatlakozva ezzel a nemzetközi vasútmodell-kiállításhoz és mozdonyparádéhoz.

Licska Balázs

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a nemzetközi vasútmodell-kiállítás Békéscsabán. A vasutas művelődési ház nagytermében LEGO-város, a klubtermében pedig TT-es terepasztal kapott helyet, míg a vasútállomáson, az egykori váróban egy 55 méteres H0-s modulrendszer telt otthonra. A rendezvény keretében szombaton mozdonyparádét tartottak a vasútállomás rakodó területén, miközben az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot szervezett a Kígyósi úton.

Nyílt nap az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutaknál: benéztünk!
Nyílt napot tartottak az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapatának tagjai a Kígyósi úti telephelyükön. Fotó: Kiss Zoltán

Folyamatosan zakatolt a két mozdony a Kígyósi úton

Az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak (AKGV) pályahálózatának 150 méteres szakaszán folyamatosan zakatolt két mozdony, a kocsikon pedig mosolyogva, integetve utaztak a gyerekek. Sőt egy különleges vendég is feltűnt. Egy idős férfi is bejelentkezett a nyílt napra, és mondta, hogy annak idején ő vezette a mozdonyt. Az AKGV csapata számára is megdöbbentő volt a találkozás, örömtelinek mondták, hogy nemcsak a mozdony van meg, hanem a masiniszta is.

Több mint 120 vasúti járművel rendelkezik az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata 

Az AKGV csapatának nevében nyilatkozó Józsa István Soma elmondta, hogy összesen mintegy 120 járművel rendelkeznek. Ezek között vannak mozdonyok is, amelyek közül öt működőképes, a nyílt napon kettőt mutattak be. A szürke a dévaványai, a zöld pedig a békési téglagyárban szolgált egykor, de mindkettő rendelkezik békéscsabai múlttal is. 

Különleges szekérszállító vasúti kocsit is szereztek

A vasúti járművek között találni több különleges darabot is. Az egyik az a szekérszállító kocsi, amelyet főleg cukorrépa szállításakor vetettek be. A lényeg, hogy a szekeret rátették a kocsira. Főleg akkor vetették be ezt a módszert, amikor saras idő volt, és a sárban elakadt volna a szekér. De az elődök is tisztában voltak azzal, hogy egy ló könnyebben elhúz egy szekeret, ha az a sínen, mintha a földön gurulna, tehát akkor is beválhatott ez a szisztéma. 

Kisvasút a Kígyósi úton

Fotók: Kiss Zoltán

Igaz volt a legenda, kiszedték a bányatavakból a csilléket

A másik csoportba a csak tavinak nevezett csillék tartoznak. A jelző onnan ered, hogy a csillék a jaminai bányatavak mélyén töltöttek több évtizedet, idén sikerült a járműveket kiemelni, miután bebizonyosodott a legenda, hogy tényleg ott pihennek. Pontosan nem tudni, hogy miért kerültek a tavakba: van olyan verzió, hogy

  • zendülés, tiltakozás volt a téglagyárban,

de olyan is, hogy

  • huligánok borogatták be őket a vízbe.

A legvalószínűbb viszont az, hogy

  • a csillék hibásak voltak, kisiklottak, és a munkások nem az elszállításuk mellett döntöttek, hanem inkább rögtön megszabadultak tőlük.

Ezt a változatot erősíti, hogy az előkerült tavi csillék közül az egyiknek a váza törött, háromnak pedig a kereke hibás.

Két mozdonyt helyeztek üzembe a nyílt napra, a dévaványai és a békési téglagyárakban szolgáltak. Fotó: Kiss Zoltán

Régi játszótéri eszközöket is megmentettek az utókor számára

A vasúti gyűjteményen kívül az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata világítástechnikai gyűjteménnyel is rendelkezik: ott van például a felújított lámpakarok mellett egy vadonatújnak tűnő elosztószekrény is. Emellett a békéscsabai és a muronyi vasútállomásról a korszerűsítéskor leszerelt feliratok szintén helyet kaptak a kollekcióban, egyfajta értékmentésként. Ugyanígy értéket őriztek meg az utókornak azzal is, hogy sikerült megszerezniük azt a libikókát és azt a mászókát, amelyeket az egyik békéscsabai játszótérről vittek el felújításkor. Így végül azok nem a méhtelepen kötöttek ki, hanem a felújításuk után a Kígyósi úton lehet velük találkozni.

 

 

 

 

