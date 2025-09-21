Visszatért a masiniszta, baleset a város határában, és Békés vármegyébe került a díj

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a nemzetközi vasútmodell-kiállítás Békéscsabán. A vasutas művelődési ház nagytermében LEGO-város, a klubtermében pedig TT-es terepasztal kapott helyet, míg a vasútállomáson, az egykori váróban egy 55 méteres H0-s modulrendszer telt otthonra. A rendezvény keretében szombaton mozdonyparádét tartottak a vasútállomás rakodó területén, miközben az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot szervezett a Kígyósi úton.

Nyílt napot tartottak az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapatának tagjai a Kígyósi úti telephelyükön. Fotó: Kiss Zoltán

Az AKGV csapatának nevében nyilatkozó Józsa István Soma elmondta, hogy összesen mintegy 120 járművel rendelkeznek. Ezek között vannak mozdonyok is, amelyek közül öt működőképes, a nyílt napon kettőt mutattak be. A szürke a dévaványai, a zöld pedig a békési téglagyárban szolgált egykor, de mindkettő rendelkezik békéscsabai múlttal is.