1 órája

Visszatért a masiniszta, baleset a város határában, és Békés vármegyébe került a díj

Címkék#Curtis#Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak#Szerencsekoncertek#vasútállomás#Charlie#hírösszefoglaló

Folyamatosan zakatoltak a mozdonyok, a kocsikon utazó gyerekek pedig mosolyogtak, integettek. Az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot tartott szombaton békéscsabai, Kígyósi úti telephelyén, csatlakozva ezzel a nemzetközi vasútmodell-kiállításhoz és mozdonyparádéhoz. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 21-én.

Beol.hu

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a nemzetközi vasútmodell-kiállítás Békéscsabán. A vasutas művelődési ház nagytermében LEGO-város, a klubtermében pedig TT-es terepasztal kapott helyet, míg a vasútállomáson, az egykori váróban egy 55 méteres H0-s modulrendszer telt otthonra. A rendezvény keretében szombaton mozdonyparádét tartottak a vasútállomás rakodó területén, miközben az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapata nyílt napot szervezett a Kígyósi úton.

Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak nyílt nap
Nyílt napot tartottak az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak csapatának tagjai a Kígyósi úti telephelyükön. Fotó: Kiss Zoltán

Az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak több mint 120 vasúti járművel rendelkezik

Az AKGV csapatának nevében nyilatkozó Józsa István Soma elmondta, hogy összesen mintegy 120 járművel rendelkeznek. Ezek között vannak mozdonyok is, amelyek közül öt működőképes, a nyílt napon kettőt mutattak be. A szürke a dévaványai, a zöld pedig a békési téglagyárban szolgált egykor, de mindkettő rendelkezik békéscsabai múlttal is. 

Kisvasút a Kígyósi úton

Fotók: Kiss Zoltán

Baleset a város határában: kórházba vittek egy gyermeket is – fotók, videó

Ketten sérültek meg a Békés határában történt balesetben, egy gyermeket is kórházba vittek.

Apa és fia sérült meg a balesetben Békés határában

Fotók: Beol.hu

Tandembicikli-túrán tekertek az esélyegyenlőségért – galériával, videóval

Nem akármilyen program indult szombaton délelőtt Békéscsaba belvárosából. A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete tandembicikli-túrát szervezett a Korzó térről a Veszely csárdáig.

Tandembicikli-túra Békéscsaba

Fotók: Beol.hu

Eszméletlen mennyiség: nyolc zsák kendert foglaltak le egy tanyán – helyszíni fotók

Nyolc zsák, összesen 174 kilogramm szárított növényt foglaltak le a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának munkatársai szeptember 15-én egy békéscsabai férfitól.

A férfi nem kis mennyiségben termesztette a drogot. Fotó: Illusztráció

Kendertermesztőre csaptak le a rendőrök

Fotók: Police.hu

Pataky Attiláék bevették a gyulai várkertet, az Edda óriási sikerű koncertet adott – fotók, videó

A Szerencsekoncertek keretében Gyulán lépett fel a magyar rocktörténet egyik legjelentősebb zenekara, amelynek dalain generációk nőttek fel. Az Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott a várkertben.

Edda Művek mellett a Török Ádám Emlékzenekar is koncertet adott

Fotók: Kiss Zoltán

Anya, lánya vezeti a legszebb magyarországi növénytermesztő birtokot

Békés vármegyébe került a díj, szoros volt a verseny a szántóföldi növénytermesztők között. A zsűri döntésének értelmében a Mezőhegyesi Agrár Zrt. lett ebben az évben Magyarország legszebb növénytermesztő birtoka.

Erdő ölelte telep, ahol rózsák virágoznak a 99 éves, árkádos épületek mellett. Fotó: BMH

Curtis és Charlie egy színpadon: szerencsés napjuk volt a dévaványaiaknak – fotók, videók

Ilyet is ritkán látunk, de a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából ez most Dévaványán megtörténhetett. A Szerencsekoncertek sorozatában érkezett szombaton este a városba két jól ismert és népszerű fellépő: Curtis és Charlie.

Charlie-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Curtis-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

 

