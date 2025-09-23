– Mi fideszesek vagyunk az egyetlen olyan politikai közösség Magyarországon, akinek van egy határozott elképzelése, hogy hogyan tud segíteni az alföldi embereknek. Van egy Alföld programunk, ami három nagy autópályát és három nagy vasúti pálya lehetőséget biztosít az emberek számára – hallható abban a videóban, amit Lázár János közösségi oldalán tett közzé. Az építési és közlekedési miniszter megvalósult és leendő tervekről is beszélt.

Az M44-es is szerepel az Alföld programban. Archív fotó: Bús Csaba

Az Alföld program három nagy autópályát is magába foglal

Ahogy az a vidóban elhangzik, a három nagy autópálya az M4-es, az M44-es – ezek készülnek vagy kész vannak – és az M47-es Békéscsaba és Debrecen között, amit meg fognak építeni – ezt a következő két évben kezdik el. – ...és a három nagy vasút, Budapest-Belgrád, Szeged-Kiskunfélegyháza, és a mai napon átadott Lőkösháza-Békéscsaba, amit Békéscsaba-Szolnokkal folytatunk, és jövő ilyenkor Budapest-Lőkösháza 160 kilométer/óra – emelte ki Lázár János. – Valóban az Alföldet fejlesztjük – zárul a videó.

Lázár János, Orbán Viktorral együtt ült fel Békéscsabán a Lőkösházára tartó vonatra, hogy átadják a két település közötti, felújított vasúti szakaszt.

A miniszterelnök átadóbeszédében kitért a Békéscsabára érkező, 2500 munkahelyet teremtő üzemre, a vasút- és autópálya-építésekre, arra, hogy 15 éven belül létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta háromszög, illetve arra, hogy az Alföldön 50 ezer új álláshelyet hoznak létre. mint elmondta, a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal 30 kilométeres szakaszát nettó 186 milliárd forintból fejlesztették. Korszerűsítették a teljes vágányhálózatot, felsővezetéki rendszert és energiaellátást is.

