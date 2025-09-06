szeptember 6., szombat

Méhészet

1 órája

Akár hiánycikké is válhat az akácméz – tragikus év volt az idei

Ahogy szinte az egész országban, Békés vármegyében is tragikusan alakult az idei akácméztermés, de a többi méznél sem túl fényesek az eredmények. Árgyelán Jánossal, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Békés vármegyei szaktanácsadójával a méztermés és az akácméz mellett a méhcsaládokat sújtó problémákról is beszélgettünk.

Papp Gábor

Árgyelán János a méztermés, az akácméz kapcsán elmondta, repcéből átlagosan közepes termést takarítottak be a Békés vármegyei méhészek. Az aszály miatt nem a vártnak megfelelően fejlődtek a növények. A jobb talajszerkezetű földeken ugyan nektározott a repce, de akadtak olyan méhészek, akik abszolút nem tudtak termelni ebből a mézfajtából.

Az akácméztermés idén tragikusan sikerült
Az akácméz termése idén tragikusan alakult. Fotó: Illusztáció

– Sajnos a jövőkép sem túl szívderítő – tette hozzá az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Békés vármegyei szaktanácsadója. – Egyre kevesebb repcét vetnek, folyamatosan csökken a növény vetésterülete, nehéz megvédeni a kártevőktől, a költségek pedig magasak, éppen ezért a termelők, a gazdák más kultúrnövények felé orientálódnak.

Akácméz: szinte nem is pergettek

Az akác még a repcénél is tragikusabb eredményt hozott, mint a repce, akácmézet gyakorlatilag idén nem pergettek Békésben. Gyula és Békéscsaba környékén teljesen lefagyott a növény virága. Szarvas és Gyomaendrőd környékén akadtak olyan területek, amelyek kevésbé szenvedtek fagykárt, hiába virágzott azonban az akác, a fagyos virág alig, vagy egyáltalán nem adott nektárt.

Ahol pedig nektárt is adott az akácvirág, ott a május elejei 16 fokban a méhek nem tudtak hordani a hideg miatt. Amikor egy-két napra mégis feljebb emelkedett a hőmérséklet 20-22 fokra, akkor gyűjtöttek csak egy minimális mennyiséget.

Más megyében is jártak szerencsével

Akadtak a méhészek, akik más vármegyében próbáltak szerencsét, utaztatták a méhcsaládokat, de csalódottan kellett hazatérniük. Az ország döntő részében hasonló problémával kellett szembenézni, mint nálunk.

Arra a kérdésünkre, hogy hiánycikk lehet-e az akácméz, Árgyelán János elmondta, nincsenek pontos információik, hogy mennyi akácméz áll rendelkezésre a termelőknél.

– Miután az akácméz felvásárlási ára 2022-től csökkenő tendenciát mutatott, olyan árakat adtak a felvásárlók, mint 10-12 éve, voltak méhészek, akik kivártak. Ugyanakkor idén az akácméz nagykereskedelmi ára emelkedett, nem elképzelhetetlen, hogy lesznek, akik kifogynak az akácmézből, és az akár hiánycikk lehet – fogalmazott.

A napraforgó sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket

Az OMME Békés vármegyei szaktanácsadója kifejtette, a méhészek nagyon várták a napraforgót, de az a méz sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ennek egyik oka az aszály, amit a napraforgó is megsínylett. Sok helyen alacsony szárú növényekkel lehetett találkozni, amelyek a megszokottnál kevesebbet mézeltek. A lehűlés ugyancsak nehezítette a helyzetet, ahogy az is, hogy jóval kevesebb méhcsalád „dolgozott” Békés vármegyében, mint tavaly. Tavasszal 50 százalékos méhpusztulást tapasztaltak Békésben. Így napraforgómézből is kevesebb lett a megszokottnál, és hasonló a helyzet a vegyes virágméznél is.

Az ámorakác vagy gyalogakác idén egy időben nyílt az akáccal, és fagyérzékenysége miatt a hideget megsínylette, virágport adott, de mézet nem.

Jelenleg az édesharmatot hordják a méhek, amiből megfelelő mennyiség lehet. Az édesharmatot a levéltetvek állítják elő a növények nedvéből, és ezt gyűjtik össze a méhek, így ez a méz nem nektáralapú, de számos kedvező hatása van, magas a beltartalmi értéke. A méhek kapcsán ugyanakkor van egy gyenge pontja az édesharmatnak, a magas szárazanyagtartalma miatt rossz telelő eleség. 

Nagyon komoly feladat vár a méhészekre

Ahogy korábban említettük, a tavaly ősszel betelelt méhcsaládok fele elpusztult vagy nem lehetett bevonni a termelésbe tavasszal. Sok méhész éppen ezért tavasszal arra is összpontosított, hogy megerősítse, visszaállítsa a méhcsaládokat. Olyanok is akadtak a méhészek között, akik nem akartak a korábbi méhcsaládszámmal méhészkedni, és csak egy részüket állították vissza. Több méhész visszament az eredeti szakmájába.

– Főállású méhészként nagyon nehéz napjainkban. A költségek megemelkedtek, a bevételek csökkennek, így a kitartás az, ami a méhészeteket életben tartja – fogalmazott. Kiemelte, hogy a házi méhek a méhészek beavatkozása nélkül önmagukban képtelenek fennmaradni, annyi külső környezeti hatás és kártevő sújtja őket. Ha nem gondoznák a méheket, nem lennének életképesek.

 

 

 

