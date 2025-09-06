Akár hiánycikké is válhat az akácméz – tragikus év volt az idei

Árgyelán János a méztermés, az akácméz kapcsán elmondta, repcéből átlagosan közepes termést takarítottak be a Békés vármegyei méhészek. Az aszály miatt nem a vártnak megfelelően fejlődtek a növények. A jobb talajszerkezetű földeken ugyan nektározott a repce, de akadtak olyan méhészek, akik abszolút nem tudtak termelni ebből a mézfajtából.

Az akácméz termése idén tragikusan alakult. Fotó: Illusztáció

– Sajnos a jövőkép sem túl szívderítő – tette hozzá az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Békés vármegyei szaktanácsadója. – Egyre kevesebb repcét vetnek, folyamatosan csökken a növény vetésterülete, nehéz megvédeni a kártevőktől, a költségek pedig magasak, éppen ezért a termelők, a gazdák más kultúrnövények felé orientálódnak.

Akácméz: szinte nem is pergettek

Az akác még a repcénél is tragikusabb eredményt hozott, mint a repce, akácmézet gyakorlatilag idén nem pergettek Békésben. Gyula és Békéscsaba környékén teljesen lefagyott a növény virága. Szarvas és Gyomaendrőd környékén akadtak olyan területek, amelyek kevésbé szenvedtek fagykárt, hiába virágzott azonban az akác, a fagyos virág alig, vagy egyáltalán nem adott nektárt.

Ahol pedig nektárt is adott az akácvirág, ott a május elejei 16 fokban a méhek nem tudtak hordani a hideg miatt. Amikor egy-két napra mégis feljebb emelkedett a hőmérséklet 20-22 fokra, akkor gyűjtöttek csak egy minimális mennyiséget.

Más megyében is jártak szerencsével

Akadtak a méhészek, akik más vármegyében próbáltak szerencsét, utaztatták a méhcsaládokat, de csalódottan kellett hazatérniük. Az ország döntő részében hasonló problémával kellett szembenézni, mint nálunk.

Arra a kérdésünkre, hogy hiánycikk lehet-e az akácméz, Árgyelán János elmondta, nincsenek pontos információik, hogy mennyi akácméz áll rendelkezésre a termelőknél.

– Miután az akácméz felvásárlási ára 2022-től csökkenő tendenciát mutatott, olyan árakat adtak a felvásárlók, mint 10-12 éve, voltak méhészek, akik kivártak. Ugyanakkor idén az akácméz nagykereskedelmi ára emelkedett, nem elképzelhetetlen, hogy lesznek, akik kifogynak az akácmézből, és az akár hiánycikk lehet – fogalmazott.