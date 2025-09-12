Megjelent a szomszédban a gyilkos kór, súlyos döntéseket kellett meghozni

Az afrikai sertéspestis a házi sertések és vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel, test-szerte vérzésekkel járó, vírusos betegsége. A kórokozó vírus nem hőkezelt termékekben, illetve nem ártalmatlanított sertés- vagy vaddisznóhullában hónapokig fertőzőképes marad. A betegség különös veszélye, hogy országhatárokra tekintet nélkül, igen gyorsan terjed – ismertették a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján, kiemelve: emberre semmilyen veszélyt nem jelent az afrikai sertéspestis, a vírus csak a házi sertést és a vaddisznót betegíti meg.

A megfigyelési körzet Békés vármegye területét is érinti

Most újra felütötte a fejét a szomszédban, a romániai, Bihar megyei Illye (Ciumeghiu) településén. A vonatkozó jogszabályok miatt a kitörési pont köré húzott 10 kilométer sugarú körben megfigyelési körzetet jelöltek ki, ez pedig átnyúlik Magyarország, Békés vármegye területére is, és érinti

Kötegyán,

Méhkerék,

Sarkad,

Újszalonta

bizonyos területeit – derült ki a Békés Vármegyei Kormányhivatal határozatából, amelyet megosztottak a települések Facebook-oldalain.

Több intézkedés született az afrikai sertéspestis miatt

A megfigyelési körzetben több intézkedést kell betartani. Például