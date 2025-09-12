26 perce
Megjelent a szomszédban a gyilkos kór, súlyos döntéseket kellett meghozni
Megjelent a súlyos betegség, ezért rendeltek el intézkedéseket több Békés vármegyei településen is. Az afrikai sertéspestis igen gyorsan terjedhet. Részletek a cikkben!
Az afrikai sertéspestis a házi sertések és vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel, test-szerte vérzésekkel járó, vírusos betegsége. A kórokozó vírus nem hőkezelt termékekben, illetve nem ártalmatlanított sertés- vagy vaddisznóhullában hónapokig fertőzőképes marad. A betegség különös veszélye, hogy országhatárokra tekintet nélkül, igen gyorsan terjed – ismertették a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján, kiemelve: emberre semmilyen veszélyt nem jelent az afrikai sertéspestis, a vírus csak a házi sertést és a vaddisznót betegíti meg.
A megfigyelési körzet Békés vármegye területét is érinti
Most újra felütötte a fejét a szomszédban, a romániai, Bihar megyei Illye (Ciumeghiu) településén. A vonatkozó jogszabályok miatt a kitörési pont köré húzott 10 kilométer sugarú körben megfigyelési körzetet jelöltek ki, ez pedig átnyúlik Magyarország, Békés vármegye területére is, és érinti
- Kötegyán,
- Méhkerék,
- Sarkad,
- Újszalonta
bizonyos területeit – derült ki a Békés Vármegyei Kormányhivatal határozatából, amelyet megosztottak a települések Facebook-oldalain.
Több intézkedés született az afrikai sertéspestis miatt
A megfigyelési körzetben több intézkedést kell betartani. Például
- a sertéstartók bejelentése alapján nyilvántartásba kell venni a sertéstartó gazdaságokat és azok állományát,
- azokat a teherautókat, amelyekkel sertéseket szállítottak, fertőtleníteni kell, mielőtt kilépnek a megfigyelési körzetből,
- magánfogyasztásra is csak kedvező eredményt hozó hatósági állatorvosi vizsgálat után lehet sertést levágni,
- a megfigyelési körzeten belül megbetegedett vagy elhullott sertésekről azonnal értesíteni kell a hatósági állatorvost,
- a megfigyelési körzeten belüli gazdaságokból legalább 30 napig nem lehet elszállítani a sertéseket, utána is csak engedéllyel.
