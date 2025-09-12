szeptember 12., péntek

Nem volt más választásuk

26 perce

Megjelent a szomszédban a gyilkos kór, súlyos döntéseket kellett meghozni

Megjelent a súlyos betegség, ezért rendeltek el intézkedéseket több Békés vármegyei településen is. Az afrikai sertéspestis igen gyorsan terjedhet. Részletek a cikkben!

Licska Balázs

Az afrikai sertéspestis a házi sertések és vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel, test-szerte vérzésekkel járó, vírusos betegsége. A kórokozó vírus nem hőkezelt termékekben, illetve nem ártalmatlanított sertés- vagy vaddisznóhullában hónapokig fertőzőképes marad. A betegség különös veszélye, hogy országhatárokra tekintet nélkül, igen gyorsan terjed – ismertették a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján, kiemelve: emberre semmilyen veszélyt nem jelent az afrikai sertéspestis, a vírus csak a házi sertést és a vaddisznót betegíti meg.

afrikai sertéspestis terjedése miatt elkülönített jószágok
Megjelent a súlyos betegség, az afrikai sertéspestis miatt fontos intézkedéseket hoztak. Forrás: shutterstock

A megfigyelési körzet Békés vármegye területét is érinti

Most újra felütötte a fejét a szomszédban, a romániai, Bihar megyei Illye (Ciumeghiu) településén. A vonatkozó jogszabályok miatt a kitörési pont köré húzott 10 kilométer sugarú körben megfigyelési körzetet jelöltek ki, ez pedig átnyúlik Magyarország, Békés vármegye területére is, és érinti

  • Kötegyán,
  • Méhkerék,
  • Sarkad,
  • Újszalonta

bizonyos területeit – derült ki a Békés Vármegyei Kormányhivatal határozatából, amelyet megosztottak a települések Facebook-oldalain.

Több intézkedés született az afrikai sertéspestis miatt

A megfigyelési körzetben több intézkedést kell betartani. Például

  • a sertéstartók bejelentése alapján nyilvántartásba kell venni a sertéstartó gazdaságokat és azok állományát,
  • azokat a teherautókat, amelyekkel sertéseket szállítottak, fertőtleníteni kell, mielőtt kilépnek a megfigyelési körzetből,
  • magánfogyasztásra is csak kedvező eredményt hozó hatósági állatorvosi vizsgálat után lehet sertést levágni,
  • a megfigyelési körzeten belül megbetegedett vagy elhullott sertésekről azonnal értesíteni kell a hatósági állatorvost,
  • a megfigyelési körzeten belüli gazdaságokból legalább 30 napig nem lehet elszállítani a sertéseket, utána is csak engedéllyel. 

 

 

