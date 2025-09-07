Magyarok kenyere
3 órája
Csúcsot döntöttek adományozásban a gazdák
A Békés vármegyei gazdák nagylelkű összefogásának köszönhetően 46 adományozó összesen 5,7 tonna búzát ajánlott fel a Magyarok Kenyere Programra, ezzel az idei mennyiség meghaladja a tavalyi év eredményét.
Az eredményes összefogást az Orosházi és a Gerendási Gazdakör közösen ünnepelte Forrás: Facebook
Az eredményes összefogást az Orosházi és a Gerendási Gazdakör közösen ünnepelte, és kifejezték köszönetüket minden felajánlónak. A búzából őrölt lisztet idén is rászoruló szervezetek kapják meg, határon innen és túl.
15 órája
Hagyományok és jövő az agráriumban – országos kisgazda gyűlést és gazdatalálkozót tartottak Gyulán - videóval, galériával
