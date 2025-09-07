szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyarok kenyere

3 órája

Csúcsot döntöttek adományozásban a gazdák

Címkék#eredmények#Magyarok Kenyere Programra#csúcs#búza#liszt

A Békés vármegyei gazdák nagylelkű összefogásának köszönhetően 46 adományozó összesen 5,7 tonna búzát ajánlott fel a Magyarok Kenyere Programra, ezzel az idei mennyiség meghaladja a tavalyi év eredményét.

Nyemcsok László
Csúcsot döntöttek adományozásban a gazdák

Az eredményes összefogást az Orosházi és a Gerendási Gazdakör közösen ünnepelte Forrás: Facebook

Az eredményes összefogást az Orosházi és a Gerendási Gazdakör közösen ünnepelte, és kifejezték köszönetüket minden felajánlónak. A búzából őrölt lisztet idén is rászoruló szervezetek kapják meg, határon innen és túl.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu