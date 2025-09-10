1 órája
Mesefal várja a játszótéren Zoét, ez is erőt ad a gyógyulásához – videóval
Kedves mesefigurákat, királylányt és szuperhőst, nyuszit és teknősbékát, macskát és egeret festettek fel a békéscsabai Lencsési lakótelepen az egyik játszótér melletti lépcsőház falára. Bár nem annak indult, ez lett a hároméves, leukémiával küzdő kislány, Zoé mesefala, akinek gyógykezelése érdekében adománygyűjtést is indítottak.
Amikor egy akció keretében szedték le a csúf falfirkákat a házak faláról, akkor felmerült, hogy a graffitik hasznosak is lehetnének, lehetne olyan alkotásokat létrehozni, amelyek mosolyt csalnak az emberek arcára, amelyek valóban tetszetősek – mondta Dinya Gábor békéscsabai önkormányzati képviselő. Így jött az ötlet, hogy például a játszótereknél lehetnének mesefalak, a Lencsési út 73. szám alatti lépcsőházra meg is kérték az engedélyt az illetékesektől. Szólt arról is, hogy mindez miként kapcsolódik Zoéhoz, akinek érdekében adománygyűjtés indult.
Zoé mesefala lett a Lencsési úti lépcsőháznál elkészült alkotás
Miközben megszületett a mesefal terve, megismerte a közelben lakó hároméves, leukémiával küzdő kislány, Zoé történetét, így a két sztori összefonódott. Az elkészült alkotás így Zoé mesefala lett, ezzel is jelezhetik számára, hogy várnak rá a játszótéren. Emellett indítottak egy adománygyűjtést is, hogy támogassák a családot, Zoé gyógykezelését, és immár az első napokban rengeteg felajánlás érkezett. Dinya Gábor önkormányzati képviselő szerint ez is jelzi a közösség erejét, hogy az emberek összefognak egy-egy nemes ügy érdekében.
Akut limfoid leukémiát diagnosztizáltak a kislánynál
Zoé tavaly szeptemberben kezdte a bölcsődét – mesélte Zoé édesanyja, Ágnes. Ahogy az lenni szokott, jöttek folyamatosan a betegségek, aztán viszont sokszor volt 40 fok feletti láza. A vissza-visszatérő betegségek miatt májusban beutalták a gyermekosztályra, ahol vért vettek tőle. Amikor megjött az eredmény, leukémiára gyanakodva azonnal Szegedre küldték, és két nap múlva be is igazolódott a félelem: akut limfoid leukémiát diagnosztizáltak a kislánynál.
Hosszú út áll a Zoé és a család előtt
- Zoé azóta több mint húsz kemoterápián,
- speciális műtéteken van túl,
- miközben nemcsak a leukémiával, hanem a kemoterápia mellékhatásaival is meg kell küzdenie.
Most is rendszeresen járnak Szegedre. Ágnes elmondta, hogy a szakemberek szerint ez a fajta leukémia elég jól gyógyítható, Zoé jól reagál a kezelésekre, ugyanakkor továbbra is hosszú út áll előttük. A sok fekvéstől a kislány izmai is összeestek, harmadszorra kellett megtanulnia járnia.
Zoé egy kis hős, megszokta a kórházi környezetet
– Zoé egy kis hős – folyatta édesanyja. A hároméves kislány szerencsére jókedvű, megszokta az orvosokat és a nővéreket, és immár napi rutinná vált számára a vérvétel vagy a sok-sok mérés, tisztában van azzal, hogy ezeket muszáj megcsinálni.
A család nehéz helyzetbe került, jól jön a segítség
Ágnes hozzátette, hogy neki is muszáj kitartania. A család ugyanakkor nehéz helyzetbe került: ő nem tudott visszamenni dolgozni a kislány állandó betegségei miatt, aki most is folyamatos felügyeletet igényel. Zoé nagyobb, immár felnőtt testvérei vállalnak munkát, hogy legyen némi jövedelem.
Meg tudta nézni a mesefalat, mielőtt visszament Szegedre
Az édesanyja elmondta, hogy Zoénak nagyon tetszett a mesefal. Mielőtt visszamentek Szegedre, meg is tudta közelről nézni, mivel pont akkor nem voltak a játszótéren. Hangsúlyozta, hogy a kislány immunrendszere nagyon legyengült, ezért nem szabad túl sok ember közelében lennie.
Adománygyűjtést indítottak, érkeztek is felajánlások
Zoé gyógykezelése, a család támogatása érdekében adománygyűjtés indult. Felajánlásként vártak klímát, összecsukható babakocsit, robotporszívót – mivel rendkívül fontos otthon a steril környezet kialakítása –, és Ágnes elmondta, hogy kaptak is ilyen felajánlásokat. Ezért most leginkább pénzbeli adományra lenne szükségük. Aki szeretne segíteni, az a 11773339-01953619 bankszámlára utalva teheti ezt meg, a közleménybe azt kell írni, hogy Zoé támogatás.