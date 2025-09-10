Mesefal várja a játszótéren Zoét, ez is erőt ad a gyógyulásához – videóval

Amikor egy akció keretében szedték le a csúf falfirkákat a házak faláról, akkor felmerült, hogy a graffitik hasznosak is lehetnének, lehetne olyan alkotásokat létrehozni, amelyek mosolyt csalnak az emberek arcára, amelyek valóban tetszetősek – mondta Dinya Gábor békéscsabai önkormányzati képviselő. Így jött az ötlet, hogy például a játszótereknél lehetnének mesefalak, a Lencsési út 73. szám alatti lépcsőházra meg is kérték az engedélyt az illetékesektől. Szólt arról is, hogy mindez miként kapcsolódik Zoéhoz, akinek érdekében adománygyűjtés indult.

A mesefalnál üzentek is Zoénak, hogy várják őt a játszótéren. A hároméves kislány gyógyulása érdekében adománygyűjtést indítottak.

Zoé mesefala lett a Lencsési úti lépcsőháznál elkészült alkotás

Miközben megszületett a mesefal terve, megismerte a közelben lakó hároméves, leukémiával küzdő kislány, Zoé történetét, így a két sztori összefonódott. Az elkészült alkotás így Zoé mesefala lett, ezzel is jelezhetik számára, hogy várnak rá a játszótéren. Emellett indítottak egy adománygyűjtést is, hogy támogassák a családot, Zoé gyógykezelését, és immár az első napokban rengeteg felajánlás érkezett. Dinya Gábor önkormányzati képviselő szerint ez is jelzi a közösség erejét, hogy az emberek összefognak egy-egy nemes ügy érdekében.

A Lencsési út 73. szám alatti lépcsőháznál festették fel Zoé mesefalát, a leukémiával küzdő kislány gyógykezelése érdekében adománygyűjtést is indítottak, mesélte Dinya Gábor önkormányzati képviselő. Fotó: Beol.hu

Akut limfoid leukémiát diagnosztizáltak a kislánynál

Zoé tavaly szeptemberben kezdte a bölcsődét – mesélte Zoé édesanyja, Ágnes. Ahogy az lenni szokott, jöttek folyamatosan a betegségek, aztán viszont sokszor volt 40 fok feletti láza. A vissza-visszatérő betegségek miatt májusban beutalták a gyermekosztályra, ahol vért vettek tőle. Amikor megjött az eredmény, leukémiára gyanakodva azonnal Szegedre küldték, és két nap múlva be is igazolódott a félelem: akut limfoid leukémiát diagnosztizáltak a kislánynál.

Hosszú út áll a Zoé és a család előtt

Zoé azóta több mint húsz kemoterápián,

speciális műtéteken van túl,

miközben nemcsak a leukémiával, hanem a kemoterápia mellékhatásaival is meg kell küzdenie.

Most is rendszeresen járnak Szegedre. Ágnes elmondta, hogy a szakemberek szerint ez a fajta leukémia elég jól gyógyítható, Zoé jól reagál a kezelésekre, ugyanakkor továbbra is hosszú út áll előttük. A sok fekvéstől a kislány izmai is összeestek, harmadszorra kellett megtanulnia járnia.