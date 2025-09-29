szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Turné

45 perce

A rajongók nem hittek a szemüknek, olyan autót villantott a magyar énekes

Címkék#Facebook#nosztalgia#látvány#Balázs Pali#figyelem

Az énekes ezúttal nemcsak hangjával, hanem egy különleges autóval is lenyűgözte rajongóit: egy öreg autó mellett készített fotót.

Beol.hu

A magyar zenei élet egyik kedvelt előadója, Balázs Pali ismét meglepte rajongóit egy igazán különleges látvánnyal. A népszerű énekes ezúttal nem csak hangjával, hanem egy régi, szebb napokat is megélt autóval is felhívta magára a figyelmet.

Balázs Pali egy veterán autó melett.
Balázs Pali az öreg Ford mellett. Fotó: Balázs Pali/Facebook

– Ha beindul, megyünk. Szerintetek odaérek a kezdésre? – tette fel a kérdést a népszerű énekes. A képen jól látszik, hogy az egykor fényesen csillogó Ford mára már alaposan bemattult, az első lökhárító, és a motorháztető sem úszta meg az idő múlását, de hogy beindul-e? Ha Balázs Pali koncertjei időben elkezdődnek, akkor az énekes vagy megtalálta a fűben az öreg járgány slusszkulcsát, vagy egyszerűen másik autóval indult útnak. Facebook oldalán mindenesetre megtudhatjuk azt is, hogy mikor és hol koncertezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu