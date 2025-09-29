A rajongók nem hittek a szemüknek, olyan autót villantott a magyar énekes

A magyar zenei élet egyik kedvelt előadója, Balázs Pali ismét meglepte rajongóit egy igazán különleges látvánnyal. A népszerű énekes ezúttal nem csak hangjával, hanem egy régi, szebb napokat is megélt autóval is felhívta magára a figyelmet.

Balázs Pali az öreg Ford mellett. Fotó: Balázs Pali/Facebook

– Ha beindul, megyünk. Szerintetek odaérek a kezdésre? – tette fel a kérdést a népszerű énekes. A képen jól látszik, hogy az egykor fényesen csillogó Ford mára már alaposan bemattult, az első lökhárító, és a motorháztető sem úszta meg az idő múlását, de hogy beindul-e? Ha Balázs Pali koncertjei időben elkezdődnek, akkor az énekes vagy megtalálta a fűben az öreg járgány slusszkulcsát, vagy egyszerűen másik autóval indult útnak. Facebook oldalán mindenesetre megtudhatjuk azt is, hogy mikor és hol koncertezik.