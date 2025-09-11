szeptember 11., csütörtök

Csábítás

1 órája

Lili nem bírt ellenállni a kísértésnek, vad csókcsatába kezdett – videóval

Dráma, csábítás és megtört szívek. A szarvasi Milán csalódott szerelmében a TV2 A Kísértés című műsorában.

Beol.hu

A TV2 A kísértés című reality műsorában bőven akad feszültség és intrika, hiszen négy pár próbálja ki, mennyire erős a kapcsolatuk – miközben nyolc férfi és nyolc nő igyekszik őket elcsábítani. A versenyzők között van a szarvasi Milán és Lili is.

A kísértés pillanatai
A kísértés című műsor mindenkit próbára tesz: Lilit elcsábította Balázs. Fotó: Tv2

Szerelmi csalódás A Kísértésben: Milán aggódott

A legutóbbi epizódban Milán őszintén nyilatkozott az érzéseiről Kasza Tibor kérdésére:

– Csalódás ért – vallotta be. – Ha ennyit jelentettem otthon, akkor lehet, hogy eddig rossz emberrel éltem együtt. Úgy érzem, idővel ez a dolog beérik, de ha tényleg így lesz, az fájdalmas lesz számomra. Ugyanakkor világossá vált számomra, hogy csak olyan társ mellett tudom elképzelni az életem, aki teljes szívvel mellettem áll.

Lilit elérte a kísértés és elragadta a vágy: vad csókcsatába kezdett Balázzsal

Másnap Lili nyilatkozott az estéről:

Bazsival táncoltunk azt éreztem, hogy egyébként jól érzem vele magam és éreztem azt a bizsergést és azokat a pillangókat a hasamban.

 

 

