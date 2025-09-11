1 órája
Lili nem bírt ellenállni a kísértésnek, vad csókcsatába kezdett – videóval
Dráma, csábítás és megtört szívek. A szarvasi Milán csalódott szerelmében a TV2 A Kísértés című műsorában.
A TV2 A kísértés című reality műsorában bőven akad feszültség és intrika, hiszen négy pár próbálja ki, mennyire erős a kapcsolatuk – miközben nyolc férfi és nyolc nő igyekszik őket elcsábítani. A versenyzők között van a szarvasi Milán és Lili is.
Szerelmi csalódás A Kísértésben: Milán aggódott
A legutóbbi epizódban Milán őszintén nyilatkozott az érzéseiről Kasza Tibor kérdésére:
– Csalódás ért – vallotta be. – Ha ennyit jelentettem otthon, akkor lehet, hogy eddig rossz emberrel éltem együtt. Úgy érzem, idővel ez a dolog beérik, de ha tényleg így lesz, az fájdalmas lesz számomra. Ugyanakkor világossá vált számomra, hogy csak olyan társ mellett tudom elképzelni az életem, aki teljes szívvel mellettem áll.
Lilit elérte a kísértés és elragadta a vágy: vad csókcsatába kezdett Balázzsal
Másnap Lili nyilatkozott az estéről:
Bazsival táncoltunk azt éreztem, hogy egyébként jól érzem vele magam és éreztem azt a bizsergést és azokat a pillangókat a hasamban.
