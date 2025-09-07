Kiderült, mi rejlik Bagi Iván mosolya mögött – meg fog lepődni

"Isten éltesse a csodás Bagi Ivánt születése és talán kissé újjászületése napján is! Kivételes ember Ő, a szíve csordultig szeretettel, a tolla tele érzékeny gondolatokkal, ami nem is csoda: terhelt gyermekkor, néha otthontalanul, a boldog gyermekévek helyett pedig éveken át tartó iskolai bántalmazás jutott e csudatehetséges embernek nem választott sorsául...aki bántalmaz, annak fogalma sincs, hogy egy "roncsderbi" is tapintatosabb, mint a kitartó iskolai zaklatás" – írta Dombovári Vanda. – Én kérek Tőled elnézést helyettük is, Te áldott jó ember!

A parodista-íróval készült beszélgetés a Palikék Világa YouTube-csatornán nézhető meg.