Születésnap

1 órája

Kiderült, mi rejlik Bagi Iván mosolya mögött – meg fog lepődni

A kedvelt parodista-író, szeptember 6-i születésnapja alkalmából tett közzé nagyon izgalmas posztot a gyulai kötődésű műsorvezető. Dombovári Vanda különleges bejegyzése egy nem mindennapi beszélgetés beharangozója is

Papp Gábor
Jön a nagy beszélgetés

"Isten éltesse a csodás Bagi Ivánt születése és talán kissé újjászületése napján is! Kivételes ember Ő, a szíve csordultig szeretettel, a tolla tele érzékeny gondolatokkal, ami nem is csoda: terhelt gyermekkor, néha otthontalanul, a boldog gyermekévek helyett pedig éveken át tartó iskolai bántalmazás jutott e csudatehetséges embernek nem választott sorsául...aki bántalmaz, annak fogalma sincs, hogy egy "roncsderbi" is tapintatosabb, mint a kitartó iskolai zaklatás" – írta Dombovári Vanda. – Én kérek Tőled elnézést helyettük is, Te áldott jó ember!

A parodista-íróval készült beszélgetés a Palikék Világa YouTube-csatornán nézhető meg.

 

 

